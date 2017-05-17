Trump se "inspira" en "Legalmente Rubia" para hacer un discurso

México

Fue el 13 de mayo que el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dio un discurso a los alumnos de Liberty University, donde felicitó a los jóvenes por terminar sus estudios y los alentó a mejorar el país.

Aunque sus palabras fueron escuchadas por más de 18 mil personas, fue una la que se dio cuenta que sus palabras tenían similitud con las que pronuncia Elle Woods, la protagonista de la película “Legalmente Rubia”, cuando se gradúa de la carrera de Derecho. Al menos de acuerdo con Jimmy Fallon y su equipo.

El comediante publicó un video donde compara las palabras de ambas, haciéndonos pensar si el mandatario se inspiró en la famosa rubia. Es importante mencionar que el video está editado, por lo que no sabemos si de verdad retomó sus palabras.

Fallon se ha sorprendido de ser uno de los pocos comediantes que no lo ha criticado del todo. De hecho, causó polémica cuando lo invitó a su programa al republicano, e incluso hasta lo despeinó. A raíz de esta invitación, el rating de su show bajó.