¿Qué pasó en la Estación Espacial Internacional que sus tripulantes deben regresar de emergencia?

La NASA confirmó este jueves que la tripulación Crew-11 regresará de forma anticipada a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI), luego de que uno de los astronautas enfermara antes de realizar la primera caminata espacial del año.

Durante una conferencia de prensa, la NASA explicó que la decisión responde exclusivamente a una situación médica y no está relacionada con fallas técnicas, ni con los preparativos del paseo espacial que se realizaría esta semana.

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, aseguró que el itinerario de regreso será definido en las próximas 48 horas, cancelando el plan original que contemplaba que la tripulación permaneciera en órbita hasta marzo de 2026.

Quiénes integran la misión Crew-11

La misión Crew-11 despegó el 1 de agosto de 2025 desde el Centro Espacial Kennedy, a bordo de una cápsula SpaceX Dragon, impulsada por un cohete Falcon. La tripulación está integrada por astronautas de diversas nacionalidades y tenía programado realizar la primera caminata espacial del año antes del cambio de planes.

Isaacman fue enfático al señalar que las misiones Artemis II y Crew-12 son campañas independientes. Según la agencia, no existe riesgo de retraso en el lanzamiento de Artemis II, que continúa programado dentro de la Ventana 17 prevista para el próximo mes.

Asimismo, la NASA mantiene en su agenda otro paseo espacial para el 15 de enero, el cual no se ha visto afectado por el incidente médico. En esa actividad, dos astronautas instalarán una nueva ayuda de navegación para naves visitantes y reubicarán componentes del sistema de amoníaco de la estación.