Hongos Medicinales e Inmunodepresión

En entrevista con "Martha Debayle en W", Dra. Carmina Flores, médico cirujano por la Universidad Anáhuac y la UNAM; experta en Inmunonutrición e Inmuno-oncología, nos cuenta todo lo que tenemos que saber sobre los hongos y su capacidad curativa.

● Según datos de Biodiversidad Mexicana, existe un registro de 350 especies de hongos para la atención de 150 padecimientos con algún uso medicinal en México.

● Según la UNAM, en México hay 250 mil especies de hongos, de las cuales se conoce sólo el 4%.

● El consumo de hongos está aumentando de forma exponencial. Existen informes de la FAO que indican aumentos de hasta el 400% en 20 años y la tendencia es que aumente aún más.

● Se estima que la producción anual de hongos y setas en México supera las 1400 toneladas.

● Según el Gobierno de Perú, en el mundo hay entre 2 y 4 millones de hongos. La mayor parte de los hongos son invisibles al ojo humano.

● Informes de la FAO muestran a China como la región del planeta con mayor consumo tanto en kilos como en número de especies de hongos.

● Al hongo Reishi también se le conoce como el "hongo de la inmortalidad" debido a su reputación en la tradición china de promover la longevidad y la salud en general.

● El Cordyceps, famoso por la serie The Last of Us, A pesar de su naturaleza parasitaria, algunas especies de Cordyceps se utilizan en la cocina o en la medicina tradicional china debido a sus posibles beneficios para la salud, como mejorar la resistencia física, apoyar la función pulmonar y estimular el sistema inmunológico

Hongos medicinales e inmunonutrición

Están muy de moda los hongos medicinales, ya que forman parte de los llamados alimentos funcionales, es decir, alimentos que ayudan a mejorar la salud.

¿Qué tienen los hongos de especiales? ¿Qué es un alimento funcional o superfood?

● Como siempre hemos hablado, nuestra comida finalmente termina siendo parte de nosotros, todo lo que comemos lo utilizamos para generar nuevas células, realizar procesos, sintetizar hormonas, etc. La comida es lo más potente que tenemos para crear una salud óptima.

● Los hongos, tienen grandes propiedades y, sobre todo, estudios científicos donde se han demostrado sus beneficios.

● Todo alimento que nos ayuda a mejorar u optimizar la salud se puede considerar un superfood.

2. ¿Para qué se están utilizando estos hongos medicinales?

● Se utilizan para complementar los tratamientos del cáncer en oncología integrativa, en la medicina anti-aging, problemas inmunológicos y ahora en Long-Covid.

● Se conocen sus propiedades para dar energía, longevidad, mejora del sistema inmune, memoria, efectos antioxidantes, para la diabetes, colesterol y triglicéridos altos, resistencia a la insulina, dolor crónico, fibromialgia, entre otros.

¿Cómo funcionan?

● Existen miles de especies de hongos, no todos son benéficos para la salud, y algunos pueden llegar hasta a ser mortales. Por eso es muy importante saber qué estamos comiendo, de dónde salió y si verdaderamente hay beneficios clínicos.

● El hongo tiene diferentes partes, lo que nosotros vemos es el cuerpo, y además están las raíces o micelio. También hay esporas. Cada hongo tiene diferentes propiedades y es diferente lo que contiene el cuerpo o lo que contiene el micelio o raíz. Por eso es importante saber para qué lo queremos tomar y qué efecto buscamos en nuestra salud.

¿Qué tienen los hongos que son medicinales?

● Contienen unas sustancias que se llaman betaa glucanos, las cuales tienen propiedades reguladoras en nuestro sistema inmunológico, ya sea para desencadenar o frenar la inflamación y de esta manera regular la inmunidad. También contienen terpenoides, sustancias que han demostrado tener propiedades antivirales y antibacteriales, así como reguladoras de hormonas.

● Además, tanto el cuerpo como el micelio de los hongos contienen vitaminas, minerales como la biotina, el ácido pantoténico (Vitamina B5), precursores de vitamina D, entre otros. Además de contener enzimas que ayudan a la digestión y regular la microbiota intestinal.

EJEMPLO DE HONGOS POPULARES

Se escucha mucho sobre el Reishi, ¿es recomendable? ¿para qué sirve?

● Sirve para el manejo del estrés, la mejora del sueño, como apoyo al tratamiento de las alergias, problemas pulmonares, al balance de la glucosa, regulación del sistema inmune, la memoria, problemas de hígado y diabetes.

● También ayuda a proteger el ADN y la mitocondria del daño oxidativo por radicales libres.

● Este hongo ha demostrado tener excelentes propiedades en pacientes con cáncer, pero no hay que olvidar que es un acompañamiento o complemento al tratamiento que da el oncólogo o el hematólogo.

Oye y cuéntanos del Cordyceps, que mucha gente ubica por la serie The Last of Us.

● Se utiliza en pacientes con asma y bronquitis o epoc, se usa para deportistas, para aumentar la energía y reducir la fatiga. También funciona para pacientes diabéticos, colesterol alto y depresión.

● Se está utilizando en pacientes con fatiga crónica y long- covid. Nos ayuda a elevar los niveles de ATP que es la fuente de energía para los procesos celulares y la activación de los músculos. También ha demostrado eficacia en cáncer de colon, de pulmón y de mama.

● Es muy importante aclarar que el Cordyceps aumenta la secreción de citocinas o factores celulares pro-inflamatorios, así que si se toma en exceso o con otros antioxidantes podría tener el efecto contrario y aumentar la inflamación.

Y hay uno blanco que se llama melena de león, ¿ese para qué sirve?

● Mejora la memoria, la concentración y protege el sistema nervioso, se usa mucho como suplemento para personas con problemas neurológicos, Parkinson, Alzheimer, demencia, y también es un super aliado para la microbiota intestinal. Se utiliza mucho para el TDAH tanto en niños como en adultos.

¿Y los hongos shiitake?

● Es un super food excepcional, contiene 7 de los 9 aminoácidos esenciales para sintetizar proteínas en nuestro cuerpo. También contiene enzimas, minerales como el magnesio y el potasio y vitamina B.

● Además de ser ricos, nos ayudan a la salud del hígado y a controlar los niveles de colesterol en sangre. Ayuda también a modular la respuesta inmune. Tiene efectos reparadores en la piel e incluso se utiliza para tratar el acné. Se utiliza mucho también en pacientes con enfermedades reumáticas o pacientes con cáncer.

¿Cuéntanos del Maitake? Mucha gente no lo ubica pero está interesante.

● Se utiliza para estabilizar los niveles de azúcar en sangre, obviamente acompañado de una alimentación balanceada, también se usa en programas de pérdida de peso y mejora la digestión. Es un adaptógeno.

● Es un hongo esponjoso, parecido a un arbustito, y particularmente, su variante negra, ha demostrado tener propiedades anticancerígenas, reguladoras del sistema inmune, previene metástasis y tiene propiedades anti-inflamatorias.

A ver, entonces compro mi hongo y me lo tomo y me siento bien.

● No, es importante primero saber si lo necesitas o no, si ya estás tomando medicamento, es importante ver que no haya ninguna interacción entre medicamentos y suplementos, y también saber que no se recomiendan a cualquier hora del día.

Por ejemplo:

● El reishi tiene mejores efectos si lo tomamos por la noche, entre las 8 y 10 pm, el shiitake funciona mejor de las 7 a 9 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.

● El melena de león funciona mejor de las 12 del día a las 2 de la tarde. Cordyceps por la mañana entre 6 y 10 am o de 3 a 5pm.

● Maitake entre las 10 y 1 am y las 6 y 7 pm.

¿Qué onda con los suplementos?

Hay que saber de qué parte del hongo está hecho el suplemento, hay unos que tienen un efecto al tomar suplementos del cuerpo y otro si se toma el micelio o la raíz. Hay unos que es mejor comer frescos o fermentados y hay una gran variedad de suplementos, hay que conocerlos y sobre todo, acuérdense que a veces menos es más, no tomar cosas porque están de moda, sino porque realmente las necesita su cuerpo.