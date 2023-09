Es una estupidez que nos quieran fuera de Morena: Malú Micher

"En Morena simplemente nos cerraron las puertas, nos trataron con violencia, nos mandaron a la policía", sin embargo, "hablar del proceso no significa hablar en contra Claudia". "Estamos cuestionando el proceso interno y lo seguiremos haciendo porque somos unos demócratas natos, y el presidente lo ha dicho mil veces: no mentir, no robar, no traicionar", aseguró la senadora Martha Lucía Micher.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco compartió "descubrimos un operativo que tenemos acreditado" "el operativo centinela" que consistía en que "llegaban antes"; al llegar ahí "nos encontramos propaganda fresca, volantes, y gente afuera de las casas diciendo ayer me vinieron a avisar que me van a encuestar, hace rato pasaron y me dieron esta bolsa".

Por ello afirmó "no queremos que esto pase inadvertido", "Son errores que no cumplen con un acuerdo, no tenemos otra obligación más que pedir que se limpie el proceso", y recalcó "Estamos aquí por una causa: nos mueve Morena", no obstante, consideró que "Morena debería tener un estándar moral muy superior y predicar con el ejemplo".

La integrante del equipo de Marcelo Ebrard aseguró que "en ningún momento ha habido una declaración de Dante o de Marcelo" para irse a MC, "está en el imaginario, ahí nos quieren, nos quieren ver fuera, que estupidez".

"Tomaremos decisiones, haremos una reflexión conjunta, porque esto es un movimiento nacional, Marcelo no está solo... y tomará su decisión en su momento, pero no por ello hablaremos en contra de Claudia, merece nuestro respeto, pero no nos gusta cómo se llevó el proceso", aseguró.

Adelantó "nos está convocando Marcelo el lunes a una asamblea" a la que dijo "vamos a ir con cabeza fría". Negó su marcha hacia Movimiento Ciudadano señalando "ahí tenemos a un señor que habla por nosotros".