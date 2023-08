En entrevista con Carlos Loret de Mola, Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, declaró que no va por la candidatura a la Presidencia y MC será una tercera opción para enfrentar los problemas de México.

“Yo ya he sido una vez, con una agenda muy especial de derechos, de libertades, en una campaña que me dejo muy satisfecha, en ese momento era un poco excéntrica con el feminismo, aborto la legalización de las drogas”.

Mercado dijo que han trabajado con una nueva versión para definirse como un partido de izquierda con la finalidad de enfrentar el nuevo periodo electoral.

Movimiento Ciudadano tiene sus tiempos legales, “Luis Donaldo Colosio esta en la mira por que no hay un no definitivo”, Samuel García salió a decir que le interesa, el objetivo de MC no es hacerle frente a López Obrador, “hemos sido parte del bloque de contención para decisiones equivocadas, hemos sido oposición y lo seguiremos siendo, pero con nuestro propio proyecto”, puntualizó la senadora.

Al ser cuestionada sobre una posible fractura dentro de Movimiento Ciudadano señaló que no hay ninguna ruptura, es sólo una diferencia; existen dos posiciones para que se vote democráticamente, a favor o en contra de la oposición.