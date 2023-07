Nunca he necesitado un hombre a mi lado, responde Xóchitl Gálvez a AMLO

"Lo que el presidente no entiende es que yo como mujer nunca he necesitado un hombre a mi lado, yo veo que hay unas de sus corcholatas que no pueden ir sin su mano, eso está muy cabrón; yo he ido sola por la vida", respondió la senadora Xóchitl Gálvez, a los señalamientos del presidente sobre ir de la mano de Claudio X González para ser candidata de la oposición.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, reconoció que, aunque su tirada era por la gubernatura de la Ciudad de México, ante la insistencia de varios personajes que le sugirieron contender por la presidencia de la República, luego de un retiro espiritual en el cerro decidió contender por la oposición y enfrentar a Morena.

La senadora hizo un recuento de su incursión y logros en la política mexicana a al que llegó por los cazadores de talento de Fox y luego de ser delegada de Miguel Hidalgo, en 2017 habría tenido contacto con Claudia Sheinbaum, "porque Andrés Manuel quería llevarme a su gobierno" incluso afirma "Andy -hijo del presidente- estuvo en mi casa", sin embargo, "me parecía grave traicionar al PAN... sentía que Andrés Manuel era una persona que no escuchaba".

Para marzo de 2018, decidió no ir a Morena, y afirma "me dio gusto que Claudia fuera jefa de gobierno hasta lo de la Línea 12", y reconoce "es una mujer brillante", al igual que resaltó el trabajo de Mauricio Vila, Marcelo Ebrard, Mauricio Kuri y Maru Campos.

"Me echó pleito y yo que soy buena para el pleito..."

Reconoció que, tras el amparo ganado al presidente y la negativa de abrirle las puertas de Palacio, "los Xochitlovers se juntaron para pedirme que fuera presidenta", por lo que ahora con un equipo de seis personas disruptivas "igual que yo", pero que gustan de anonimato, impulsa desde redes sociales su deseo de contender y tan solo ayer recibió más de 1300 whats, y ya cuenta con 58 mil voluntarios para recabar las firmas para su registro que realizará este martes.

Prioridades para México

La senadora dijo que la seguridad es número uno, la gente no puede seguir viviendo esa violencia.

Justicia cívica, sino ordenas la calle no ordenas el país; la Guardia Nacional es indispensable, pero "no la militarización, policías estatales fuertísimas".

Nearshoring, es una oportunidad que "no se va a volver a repetir en décadas", pero para ello se necesita: energía limpia; agua, capital humano e infraestructura, certeza jurídica y reglas claras.

Economía y crecimiento, dejando "intactos los programas sociales, que haya medicamentos, estancias y habilidades para jóvenes, atención para adultos y aprendizajes de inglés y tecnologías a menores". Para las mujeres habló de un acompañamiento pues el apoyo a madres solteras en México "se reduce a una despensa".

¿Y el presupuesto?

Sobre los recursos para sus recorridos dijo, "soy empresaria, tengo recursos propios", "le estoy metiendo poquito a redes". Y para los viajes afortunadamente me están invitando organizaciones sociales, universidades y frentes cívicos, "no hay acarreados no hay tortas", ni el "gasto de millones como en Morena". señaló