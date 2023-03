"Imparcialidad salvaría equilibrio en el Consejo General del INE"

Estamos en un momento importante del proceso de elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral; el Comité Técnico seleccionó a los mejores 102 hombres y 102 mujeres; ha mantenido un estricto respeto a la convocatoria; pero ¿Se impondrán las mayorías partidistas o habrá un criterio imparcial?, se cuestiona Arturo Sánchez.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el ex consejero del INE compartió que “si alguien no está de acuerdo con los resultados de su examen, puede presentar hoy solicitud de revisión”, sin embargo, “estas personas ya demostraron que saben de materia electoral, hay que ver si son idóneas para ser consejeros, no porque serpas de elecciones vas a ser imparcial”.

Dijo que será en los primeros días de la semana entrante cuando sepamos quiénes pasarán a entrevista; y aunque la prensa ha destacado a algunas personas cercanas a Morena, también hay académicos, del INE y de los OPLE.

Buena reputación, idoneidad, no vínculo con ningún partido, no sospecha de parcialidad, serán los parámetros que contemplará el Comité Técnico para la elección de los nuevos consejeros, detalló.

Hasta el momento dijo, “el Comité ha mantenido un estricto respeto a la convocatoria y se ha comportado”, sin embargo, “hay personas que han sido asesores del PRD, de Morena durante los últimos 15, 20 años, conocen el INE, conocen el trabajo, pero han estado siempre vinculados a un partido político” La pregunta es ¿Una persona así, tan cercana a un partido es idónea para ser consejero? “Yo diría que no, sin embargo, eso depende del Comité”.

"La imparcialidad salvaría el equilibrio en la conformación del consejo general del INE”, por lo que desea que “ojalá el Comité sea transparente y garantice imparcialidad”.