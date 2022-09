Voy a votar a favor de la prórroga a GN: Rubén Moreira

En el PRI hemos tomado la decisión de enfrentar el tema de la seguridad dándole una pequeña prórroga al gobierno para que atienda la inseguridad, aseguró el senador priista, Rubén Moreira en entrevista para "Así las Cosas" con Javier Risco.

Afirmó que, previendo el escenario de mayo 2024, "Voy a votar a favor, porque no vamos a tener paz y los gobiernos de los estados no le van a poder llamar al Ejercito".

Señaló que en el senado "hay un doble discurso que no favorece a la seguridad en el país", pues afirmó que hay muchos que han recurrido al Ejército pidiendo apoyo y hoy esas voces están calladas.

Acusó que los gobernadores son importantes en la construcción de la paz pero "no han hecho su tarea", como en el caso de Guanajuato en donde señaló el gobernador no ha hecho nada y ni el alcalde de León, pese a que dijo "son un estado con dinero que no ha invertido en sus policías".

En comparación con Coahuila y Nuevo León en donde presumió que durante su administración bajó el índice de homicidios solo con el apoyo del Ejército y solo un elemento no pasó las pruebas de control de confianza. Por ello dijo "a la par de la construcción de la paz requieres al Ejército".

Afirmó que "no se puede prescindir del poder disuasivo del ejército", pues "hay municipios pequeños que nunca tendrán la capacidad de una buena policía".

No obstante, reconoció "la Guardia Nacional es un esquema que rechazamos, porque no es el que merece el país, no es que no esté funcionando, pero sino hay paz en mayo de 2024, quien no haya logrado la paz pueda llamar al Ejército".

Con respecto a la alianza con PAN y PRD dijo "esperamos que transite, está en una suspensión y esperamos que Acción Nacional apoye nuestra propuesta porque sus estados requieren del Ejército".

Aseguró que el diálogo sigue abierto con los panistas y hay disposición de continuar con la alianza e incluso ha llamado a MC, pues de lo contrario podría perder Jalisco.