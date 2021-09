El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que cumplirá todos sus compromisos con la Alianza Va por México, es decir, que no traicionará los acuerdos con el PAN y el PRD, por ejemplo, para no acompañar a Morena en todas las reformas que envíe el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

Es decir, que no habrá un acuerdo PRI-MOR.

Aunque aclaró que la bancada del tricolor en San Lázaro, no es una oposición recalcitrante a que a todo dirá que no, pues tal vez coincida en algunos temas legislativos con Morena si realmente benefician al pueblo de México

El también diputado del PRI, recordó que aunque la votación para aprobar el Presupuesto 2022 requiere de mayoría simple, por lo que Morena y sus aliados podrán autorizarlo sin necesidad de los votos de la oposición, hay otros temas como las reformas constitucionales en los que los morenistas deben negociar con sus opositores.

“Nosotros no somos una oposición recalcitrante y contestataria que, mecánicamente habrá de decir a todo no. Esa no es ni la esencia del PRI, ni el compromiso del PRI, el PRI, lo subrayo, discute, analiza, valora y decide en su momento a favor o en contra cuales son los temas que habremos de respaldar. Hoy Morena tiene con sus aliados la mayoría simple, pero hay que recordarle a Morena que para otras votaciones necesita construir una mayoría y yo creo que lo importante es que en el Presupuesto haya firmeza”.

En conferencia de prensa, se le cuestionó si se desligará del PAN y el PRD, si habrá una traición en un futuro muy próximo, el dirigente nacional del PRI, respondió que la alianza Va por México está muy firme, pero insistió en que su partido tiene también una agenda propia como los otros partidos y que si hay una propuesta de Morena o de López Obrador y es en favor de la gente, el PRI la apoyará.

“Aquí no hay PRI-MOR, aquí no hay nada de eso, los compromisos que firmó el PRI son públicos. Diálogos en lo público con todos, acuerdos en lo oscuro con nadie. No somos una oposición que va a decir a todo que no, porque eso sería irresponsable, pues si en algún momento hay una propuesta viable aún cuando venga del Ejecutivo, pero es buena para él paìs se tiene que aprobar. La coalición Va por México en el tema legislativo sigue firme, pero también el PRI tiene su agenda política que impulsa como la tiene el PAN y el PRD. ¿Cúal habría de ser la traición?.

Alejandro Moreno dejó claro que el PRI es un bloque monolítico, que trabaja en sus propias propuestas alternativas al gobierno y reiteró que los legisladores del tricolor insistirán en recuperar los fondos y fideicomisos que eliminó Morena de manera errónea.