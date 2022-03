¿Cómo se oyen las voces enfermas?

Dr. Fermín Zubiaur Gomar, laringólogo de la Clínica de la Voz Ciudad de México. Especialista en cirugía para los trastornos de la voz y en los cuidados de la voz profesional.

Casi un tercio de la población ha tenido alguna alteración en la voz en algún momento de sus vidas

La mayoría de los pacientes con cáncer de cuerdas vocales en etapas avanzadas tienen como primer síntoma la voz ronca.

La voz “ronquita” o “sexy” en las personas, implica siempre un problema en las cuerdas vocales y amerita una revisión por parte de un especialista.

Sólo el 5.9% de las personas con una voz ronca persistente (3 semanas o más) llegan a buscar atención médica.

La disfonía (voz ronca) suele ser una de las causas más frecuentes de búsqueda de atención médica, sin embargo es de las causas menos frecuentes de atención médica cuando no es por infecciones recientes.

Según un estudio realizado por Duke University Medical Center presentado en reunión de la Asociación Americana de Laringología en San Diego:

Las personas con desórdenes de la voz faltan a sus chambas casi igual que los pacientes con padecimientos crónicos como asma, depresión, y condiciones cardiacas.

La edad promedio de quejas por broncas en la voz es de 45 años y el 53% de los pacientes son hombres.

LA VOZ

Es el sonido que se produce cuando el aire pasa desde los pulmones a través de la laringe o caja de la voz.

Las cuerdas vocales únicamente son dos y gracias a la capacidad que tiene el cuerpo y la laringe de modificar la longitud y tensión de las mismas, se convierten en un elaborado y sofisticado instrumento fonatorio/musical.

Señales que algo no anda bien con tu voz

Voz ronca (disfonía).

Fatiga vocal (cansancio al hablar durante tiempos prolongados).

Dolor en la garganta al hablar o cantar.

Picazón y/o sensación de cuerpo extraño en la garganta al hablar o cantar.

Dificultad para elevar la intensidad de la voz.

Dificultad para realizar tonos agudos.

Afonía (pérdida total de la voz) después estar hablando por tiempos prolongados.

¿Cómo se evalúa un problema de voz?

Primero, escuchando detenidamente todas las características de la voz y luego visualizando las cuerdas vocales y la laringe con equipo altamente especializado.

Todos los Otorrinolaringólogos certificados tienen con equipo diseñado para valorar correctamente las cuerdas vocales.

Ejemplos de personas con broncas en la voz

DISFONÍA CONVERSIVA

La laringe y garganta son potenciales objetos de somatización en pacientes con trastornos psicológicos.

Los pacientes típicamente se presentan con voz áfona, pero cuando los hacen toser o reírse tienen voz normal.

Estos pacientes necesitan también psicológico o psiquiátrico.

PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL

Es un trastorno de la voz que ocurre cuando una o ambas cuerdas vocales no cierran o no se abren correctamente.

La parálisis de una cuerda vocal es un trastorno común.

La parálisis de ambas cuerdas vocales no es común y puede causar la muerte.

Puede ser causada por una lesión en la cabeza, cuello o pecho; cáncer de los pulmones o de la tiroides; tumores en la base del cráneo, del cuello o del pecho; o una infección viral (por ejemplo, la enfermedad de Lyme).

Los tratamientos más comunes para la parálisis de las cuerdas vocales son la terapia de la voz y la cirugía.

DISFONÍA ESPASMÓDICA

La disfonía espasmódica es un trastorno crónico (a largo plazo) de la voz.

El movimiento de las cuerdas vocales es tenso y forzado y tiene como resultado una voz que suena quebrada, temblorosa, ronca, tensa o entrecortada.

Se dan espasmos o interrupciones vocales, periodos durante los cuales no se produce sonido alguno (afonía), y periodos durante los cuales se produce una voz casi normal.

VOZ DE FUMADOR

El cigarro vuelve irregulares los ciclos y la voz se percibe “rasposa”.

El humo, con todos sus componentes químicos, provoca una acción irritante continua sobre las cuerdas vocales

Al seguir fumando el edema de las cuerdas vocales, llamado Edema de Reinke, se agrava con el tiempo y puede llegar a necesitar tratamiento quirúrgico para la restauración de la voz.

De hecho, el humo del tabaco hace los tonos cada vez más graves, sobre todo en las mujeres.

Un estudio canadiense sobre los efectos de la abstinencia en la voz publicado el en Archives of Otolaryngology en 1987 demostró que fumadores que no fumaron durante 40 horas recuperaron el número de ciclos por segundo propio de un no fumador.

FEMINIZACIÓN DE VOZ

La feminización de la voz se consigue con un tipo de cirugía que se hacer en la laringe.

Se modifican la estructura que contiene a las cuerdas vocales o las cuerdas vocales mismas.

La idea es cambiar el tono de la voz de un hombre para que suene como el de una mujer.

Este tipo de cirugías, se hacen bajo anestesia general.

No todos los pacientes que quieran este tipo de cirugía son candidatos. Hay que pasar por una serie de evaluaciones y valoraciones de la laringe para sugerir el tipo de cirugía que más convenga a cada paciente.

¿Tienes broncas con tu voz?

Si tu respuesta es afirmativa a alguna de estas preguntas, puedes sospechar que algo no anda bien con tu voz y es importante consultar al otorrinolaringólogo:

¿tu voz se ha vuelto recientemente áspera o rasposa

¿Sientes a menudo la garganta adolorida o cansada

¿Tienes que esforzarte para hablar

¿Tienes que carraspear constantemente?

¿La gente te pregunta con frecuencia si estas resfriado?

¿Has perdido la capacidad de entonar notas agudas cuando cantas?

¿Eres confundido con una persona del sexo opuesto cuando hablas por teléfono?