¿Estás listo para ser próspero?

Rebeca Muñoz, Pionera como Mind Coach. Creadora del método de “Dietas conductuales” en el proceso de Coaching. Autora del libro “Elige Positivo”. Actualmente es Dir. De Programas de Habilidades Humanas en Formación Ejecutiva Empresarial. Tiene 20 años de experiencia en Recursos Humanos. Ha sido coach de más de 500 ejecutivos de diferentes sectores.

Página: www.rebecamc.com // Twitter: @McoachR // Instagram: rebecamunozcornejo

Teléfonos: 442-489-45-34 // Mail: lsilva@formaejecutiva.com

Empecemos con una pregunta:

• ¿Qué estás haciendo para asegurar tu fracaso en la vida?, puede ser que te sorprenda esta pregunta, pero no la descartes.

• Les vamos a decir qué onda con el sistema de creencias y quiero argumentar cómo podemos ser nosotros mismos los que den paso o no a la prosperidad en nuestra vida, y la hablo desde un enfoque amplio, prosperidad y seguridad financiera y material que te dé sentimientos de libertad, prosperidad en tus relaciones, en tu familia, en tu trabajo, etc.

• La mayoría de los eventos fatídicos, complicados o tóxicos en los que ocupamos nuestra mente, solo habitan ahí, en la mente, no son realidad, no son probables pero al imaginarlos y darles vida adentro de nosotros nos generan emociones que si no sabemos administrarlas nos van convirtiéndonos en receptáculos de emociones negativas frecuentes o constantes, las cuales nos van entorpeciendo en nuestros diferentes roles de vida.

Nuestro sistema de creencias afecta nuestro sistema emocional.

• En esta ocasión, quiero abrir una puerta “secreta” de la IE, la cual será injusta pensarla o entenderla como algo que te ayuda a desarrollar y mantener relaciones personales sanas o al menos no tóxicas.

• Nuestro sistema emocional es una puerta poco conocida y usada hacia la generación de prosperidad material y financiera.

• Pero hoy quiero evidenciar este tema con un aspecto en donde practicamente todos podemos tener preocupación o anhelo de superarnos. Hablo de poder generar prosperidad financiera que nos de sentimiento de libertad.

PRUEBA DE COHEFICIENTE INTELECTUAL DE PROSPERIDAD RANDY GAGE

Pregunta SI NO 1 Temes que si te hicieras rico, tu familia o amigos ya no te querrían o estimarían igual? 2 Al crecer, ¿te inculcaron algo así como “No seremos ricos, pero al menos somos honestos”? 3 ¿Tus valores religiosos te enseñaron que es noble sacrificarse ahora, porque tu recompensa será en otra vida? 4 ¿Te sientes o te sentiste culpable cuando comenzaste a ganar más dinero que tus padres? 5 ¿Te educaron para ser como los demás y no destacar? 6 ¿Creciste con programas de televisión o radio donde los ricos son presentados como personas egoístas, sin escrúpulos y en general, malas personas? Ejemplo: Telenovelas,. 7 ¿Tienes problemas crónicos de salud que los doctores parecen no resolver? 8 ¿Has tenido o tienes envidia de personas con ropa, automóviles o casas lujosas, desarrollando la mentalidad inconsciente de “odio a los ricos”? 9 ¿En algún nivel, piensas que ser pobre es noble, romántico o espiritual? 10 ¿Alguna vez terminaste una relación negativa para reemplazarla con otra persona justo como la anterior? (puede ser laboral también) 11 ¿Haces o has hecho juicios despectivos hacia los ricos o hacia la riqueza, tales como “asquerosamente rico”, “los ricos son presumidos”, “la riqueza no dura para siempre” 12 ¿Piensas y crees ceirtas afimraciones como: que “se necesita ser rico para iniciar un negocio”, “Si no conoces a alguien no lo lograrás”, “se necesita estar arriba para salir adelante”, “necesitas comenzar desde arriba para que te hagan caso”… 13 ¿Te enorgullece de venir de atrás y luchar contra todas las apuestas siempre ? 14 ¿Es posible que estés teniendo problemas financieros, de salud, matrimoniales, laborales, etc. De manera que despiertas la lastima, compasión, atención o simpatía de la gente? 15 Te encuentras en una relación estable, tienes suficiente dinero y buena salud, todo pareciera estar bien, pero ¿sientes que la vida se te escapa o que algo de repente puede cambiar y algo malo va a pasar?

Cuenta cuántas respuestas tuviste con SI y cuántas con NO.

Si respondiste NO de 13 a 15 preguntas tienes una fuerte conciencia de prosperidad

Si respondiste SI de 3 a 4 preguntas probablemente tienes algunos asuntos por resolver relacionados con el merecimiento a nivel subconsciente,tal vez tengas algún patrón de bloqueo o temas dejar tu zona cómoda probablemente no estas radicalmente infeliz pero no hay pasión ni emoción en tu vida, sabes que algo falta pero no sabes qué es

Si respondiste SI a 5 a 6 preguntas probablemente estas en un ciclo de estancamiento logras pequeños avances pero también te ocurren retrocesos de manera que no estas avanzando a la verdadera felicidad y éxito que deseas y mereces

Si respondiste SI a 7 o mas preguntas estas viviendo o vas en rumbo a un camino descendente hacia serios retos emocionales, económicos y físicos es imperativo que tomes acción inmediata y rompas ese patrón y detengas el ciclo de fracaso, esto conllevará a destapar las creencias limitantes que tienes en un nivel inconsciente y reprogramarte con nuevas creencias positivas

La ley de la atracción, de manera muy simple se puede definir como el método que ayuda a manifestar en nuestras vidas aquellas cosas en las que pones tu atención. Cosas positivas o negativas.

Cuál es tu enfoque, en qué te estás enfocando la mayor parte de tus días o cuál es tu frase favorita:

• La vida es difícil

• Cada vez están peor las cosas

• ¡Qué problema!, ¡Qué complicado!

• Es muy difícil encontrar a gente responsable y competente para trabajar

• Vivo en un entorno poco justo

Entender hacia donde estás dirigiendo tu intención y tus pensamientos, revisarlo y decidir si eso es lo que realmente quieres producir en tu vida

• Recordemos que todos vivimos en la misma realidad pero no todos la vivimos igual. Cada quién tiene vivencias y significados diferentes dependiendo de su sistema de creencias.

• Probablemente muchos ya han escuchado de la película “El Secreto / The Secret” (2006), la cual se basa en el desarrollo de la Ley de la Atracción, que básicamente enseña al observador a entender el secreto de la materialización o la manifestación de aquello que se anhela.

• El complemento para la esta gran película desde mi punto de vista es que HACE FALTA PONER ORDEN PARA PODER MANIFESTAR, no es suficiente pensarlo y anhelarlo sino actuarlo y dirigir tus acciones a través de objetivos.

• Tanto la Ley de Atracción como la Inteligencia Emocional llevan a un mismo camino, HACERSE RESPONSABLE de lo que se está produciendo, no hay nadie más, de verdad, por más que intentes justificarte o justificar tu entorno, el último responsable eres tú y las decisiones que estás tomando con base a tu sistema de creencias.

Es momento de reprogramar y desafiar nuestro propio sistema de creencias, pero esto no lo puedes hacer si no tienes él hábito de “estar”.

• El siguiente paso para manifestar lo que quieras en tu vida, ya sea un tema financiero, de relaciones, personal, laboral, lo que sea es definirlo.

• Cuál es tu sistema de merecimiento, una vez un maestro preguntaba en una conferencia: ¿qué cosas tan buenas puedes aguantar?.

• ¿Tienes miedo al fracaso o al éxito o a ambos?...

• ¿Piensa realmente qué es lo que quieres? ¿si te atrevieras a hacer algo que valga la pena si de verdad fueras hacia tus sueños más grandes y más osados, qué harías?

• Ya que tengas tus metas o sueños, ¿pudieras subirla de nivel?. Diría Tony Robins, todo es cuestión de estándares.

• FRASE: Eso o algo mejor, está bien.

• Si no sabes que no puedes, entonces si puedes

• Pero si sabes que no puedes, entonces no puedes.

• La negatividad de tus creencias revelan tus anclas inconscientes, lo más convertirlas a motores.

• Entonces que tu alcances tu prosperidad económica o libertad financiera, tiene que ver mucho con tu sistema de creencias, este afecta tu inteligencia emocional la cual, si la fortaleces te ayudará a identificar tus contra intenciones o patrones negativos, los cuales sacarán a flote tus anclas, las mismas que puedes volver en motores y lograr manifestar lo que quieras en tu vida a través del establecimiento de objetivos.