Deer Park una compra irónica: Miriam Grunstein

El lema de Pemex es al rescate de la soberanía, pero al comprar esta refinería nos sometemos completamente a las leyes de Estados Unidos afirma la académica asociada al Centro México de Rice University (CMRU), Miriam Grunstein

La especialista detalló en entrevista para "Así las Cosas" con Ibeth Parga, que las imposiciones de Estados Unidos serían diversas como ambientales, fiscales, de seguridad industriales, comerciales en las que no somos muy respetuosos, por lo que le preocupa cómo nos vaya.

Señaló que “Pemex hace las cosas como mejor le parece, es una empresa que no rinde cuentas a sus accionistas,” por lo que dijo va a ser un proceso de adaptación lento. doloroso y posiblemente no rentable.

En la medida en que Shell no hubiera estado empecinado en vender dijo, no era necesaria la compra de la refinería de parte de México. Shell no quería vender, pero le cae bien la venta para ser una empresa de energía de otra índole, por lo que señala “le resolvimos un problema a Shell y nos metimos en un problema nosotros”.

Dos Bocas no va a estar lista en dos años, afirmó la especialista, por lo que alcanzar la soberanía energética que ha señalado el presidente López Obrador será entrecomillado.

Deer Park no solo exportaba a México, por lo que hay que ver qué se hará con los otros clientes y con la producción de otros energéticos que se producen.

“Nos estamos metiendo en un negocio obsoleto cuya regulación no conocemos plenamente y no tenemos liquidez. Asumimos la postura de país bananero por eso vamos a necesitar muy poquito”, afirma la especialista.

Finalmente dijo que, si de casualidad hubiera personal conocedor del mercado, la refinería podría jalar, pero “si mandan a la gente de refinación de aquí, que no sabe otra cosa que perder dinero, ya nos llevó el demonio, la refinación en México ha sido pésimo negocio”, si se mantiene gente de Shell posiblemente funcionaría, señaló.