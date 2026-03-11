Bloqueo de taxistas a terminales aéreas sigue en pie |Video

Policías permanecen al resguardo del AICM ante amenaza de bloqueos de taxistas en la CDMX.

Continúa el llamado a la movilización, vamos a bloquear el acceso a las dos terminales aéreas, señaló el representante legal de Nueva Imagen, empresa de Taxistas en la Ciudad de México, Carlos Lobera, quien señaló que “las autoridades han sido omisas en combatir los servicios ilegales en perjuicio de los miles de familias de los prestadores de servicios del Aeropuerto”, dijo en referencia a los servicios de plataforma.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el asesor legal de los taxistas manifestó , “lo que queremos es que se respete el marco de legalidad vigente y aplicable a los servicios de taxis por aplicación en aeropuertos, que pueden prestar sus servicios, pero fuera de las Terminales.

Aseguró que “no nos espanta la competencia de plataformas”, pero señaló que “las autoridades son complacientes” . Dijo que ayer se buscó a las autoridades para hacerles saber el punto de vista de los taxistas. Con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, afirmó, “tampoco hemos encontrado respuesta”.

El representante legal de los taxistas reiteró su llamado al bloqueo de las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y señaló que los policías apostados en el AICM solo “quieren reprimir”.

Finalmente, afirmó que “esta no es una simple manifestación”, recalcando que si no había respuesta de autoridades a las 10:00 am de este miércoles, la consigna es bloquear otras terminales incluso dijo “si esto no se resuelve, el bloqueo se hará el tiempo que sea necesario incluso en el mundial”, señaló.

