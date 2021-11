Marcial Maciel y su legión de abusos

Bernardo Barranco, sociólogo y experto en religión. Maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Es autor de varios libros, entre ellos, El evangelio social del obispo Raúl Vera (2014), y recientemente, de El infierno electoral (2018), todos bajo el sello Grijalbo.

José Barba Martín, doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Harvard. Ex miembro de la congregación Legionarios de Cristo y víctima de los abusos sexuales de Marcial Maciel.

Sobre Marcial Maciel:

• Sacerdote y fundador de los Legionarios de Cristo.

• Abusó sexualmente de 60 menores de edad.

• Un personaje que en vida fomentó la mentira, la intriga, la simulación y la corrupción; que sucumbió a las adicciones y tuvo una vida sexual retorcida por los abusos cometidos a menores.

• Soñaba con ser proclamado santo universal.

• Era originario de Cotija, Michoacán

• Su madre, Maura Degollado Guízar, era una mujer devota, de carácter insignificante, que quiso ser monja teresiana pero que aceptó el matrimonio con Francisco Maciel a exigencia de su padre.

• Los hermanos de Marcial: Francisco y Alfonso consideraban a Maciel débil y afeminado y lo despreciaban, golpeándolo cada que “se equivocaba” y asignándole el cuidado de los puercos.

• Su madre, consiguió para su hijo un altar y una capillita en miniatura para que jugara a oficiar misa.

• Maciel decidió ser sacerdote a los 16 años y pasó su noviciado, con el patrocinio y apoyo de sus cuatro tíos obispos.

• Fue expulsado de uno y otro seminario por sus continuos intentos de proselitismo con los estudiantes de otras órdenes.

• No hay registros de que Maciel hubiera terminado sus estudios. Lo que sí se sabe es que nunca aprendió latín y que su ortografía era deficiente.

• En Veracruz, el 3 de enero de 1941, Maciel —con casi 21 años de edad— fundó los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, congregación que pasaría a denominarse Legión de Cristo, y diez años después (en 1951) el movimiento de apostolado Regnum Christi.

• Maciel si algo aprendió esos primeros días cuando llegaba de favorito con su madre luego de haber sido azotado por sus hermanos, es que emociones como el miedo, la duda y la culpa son motivadores mucho más eficaces que cualquier idea, que cualquier lógica; sobre todo entre los débiles.

• Era adicto al demerol, un derivado de la morfina

• Sus identidades falsas (vendedor, petrolero, operador de la CIA) sirvieron para seducir a varias mujeres y procrear hijos

• El tráfico de influencias lo volvió tan impune

• Maciel murió en 2008, a los 87 años, luego de años de escándalos por las acusaciones de pederastia, así como por la paternidad de al menos 4 hijos con varias mujeres.

• Diversas víctimas acusaron públicamente a Maciel antes de su muerte, la mayoría hombres que pasaron por el seminario de la Legión de Cristo desde la década de 1940 hasta la década de 1960.

Sobre los Legionarios de Cristo:

• Se fundó en 1941 y cuenta con comunidades legionarias en países como Irlanda, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Francia, Alemania, Italia, Colombia, Filipinas y hasta Corea del Sur

• Está formada por sacerdotes y candidatos al sacerdocio y compuesta por 961 sacerdotes y 617 seminaristas en todo el mundo.

• Es en el año 1948 cuando la Santa Sede concede la aprobación canónica a la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores. También se les conocerá como Legionarios de Cristo.

• Para 1954 abre en la Ciudad de México, el Instituto Cumbres, primera obra de la Legión de Cristo.

• El 6 de febrero, la Santa Sede concede la aprobación definitiva de la congregación mediante el decretum laudis (decreto de alabanza), para pasar a ser de derecho pontificio y adopta definitivamente el nombre de Legionarios de Cristo.

• Ya consolidada como una fuerte agrupación religiosa, en 1966 los Legionarios de Cristo fundan el primer Colegio Mano Amiga en la Ciudad de México para niños de escasos recursos.

• Hoy en día, los Legionarios de Cristo perviven como una de las organizaciones religiosas más poderosas de México y el mundo: cuentan con colegios híper exclusivos en varios países y se relacionan con las élites económicas más influyentes de nuestro país.

José Barba, víctima de los abusos:

• José Barba Martín narró a La Jornada la forma de abuso: “estaba otra persona dentro de la enfermería y Maciel me empezó a hablar de sus problemas; que tenía permiso del papa Pío XII para que las religiosas le dieran masaje en sus partes viriles por un problema entre las vías seminales y la vía de la orina. Me pidió si yo podía darle masaje. Cuando entré había otra persona. Y cuando comenzó esto, me llamó la atención que esta persona no se fuera. Entonces tomó mi mano, que estaba muy tensa, y la llevó hacia sí. Me di cuenta de que tenía su miembro excitado y eso me puso más nervioso. Traté de rechazar firmemente lo que quería hacer. Él insistió, insistió y yo no pude vencerlo. Yo era un muchacho de poca edad y él tenía ya 34 ó 35 años. La persona que estaba ahí no me ayudó y eso siempre lo he resentido”. “Nosotros éramos sujetos de obediencia absoluta, estábamos a miles de kilómetros de nuestros padres, no podíamos pedir consejo a nadie, no podíamos hablar con nadie”.

El destape de los abusos:

• En 1997, nueve hombres, ENTRE ELLOS JOSÉ BARBA, enviaron una carta a Juan Pablo II. Eran ex miembros de los Legionarios de Cristo.

• Se dirigían al entonces papa para denunciar, por primera vez, los abusos sexuales y psicológicos cometidos por el padre Marcial Maciel.

• La carta se envió después de que el propio Juan Pablo II dijera, en 1994, que Maciel era “un modelo para la juventud”. Para los denunciantes, aquella declaración fue un gesto intolerable.

• De hecho, las denuncias contra Maciel comenzaron poco tiempo después de la fundación. En 1956, por ejemplo, el Vaticano inició una investigación contra él, pero fue silenciada y descartada. De acuerdo con analistas, ese es uno de los principales mecanismos de control al interior de la Legión: EL SILENCIO IMPUESTO, silenciar cualquier tipo de abuso que se dé al interior de la congregación.

• Marcial Maciel supo gestar relaciones privilegiadas con el Vaticano y, específicamente, con Juan Pablo II, cuya mesa de trabajo se llenó durante años de denuncias contra el legionario.

• El papa las hizo a un lado, Maciel era uno de sus favoritos.

• En 1995, por citar un caso, el mexicano entregó un millón de dólares al papa, quien llegó a dar misas privadas para los amigos ricos de Maciel.

• No obstante, la cosa cambió a la llegada de Benedicto XVI como jefe del Vaticano, en abril de 2005. En 2006, dadas las acusaciones de pederastia, paternidad y toxicomanía que le habían imputado, Maciel tuvo que renunciar a cualquier forma de ministerio público. Se trataba, evidentemente, de un castigo laxo, por lo que el Vaticano apeló a la edad avanzada del sacerdote.

• Benedicto XVI ordenó que la investigación se extendiera a toda la Legión: si Maciel había llevado una vida así, ¿por qué nadie lo denunció? Para ese fin, el papa nombró a cinco visitadores obispos para que investigaran a gente de la congregación.

• En mayo de 2009, los sacerdotes investigadores publicaron sus conclusiones. De acuerdo con el documento, “los comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales del P. Maciel, confirmados por testimonios incontestables, representan a veces auténticos delitos y revelan una vida carente de escrúpulos y de verdadero sentimiento religioso.”

• SIN EMBARGO, los legionarios no fueron disueltos. EL PAPA FRANCISCO concedió el perdón a los Legionarios de Cristo y a los miembros de Regnum Christi.

El reporte de Los Legionarios de Cristo:

• En 2019, la organización reconoció que, desde su fundación en 1941 y hasta ese año, en total hubo 175 menores de edad víctimas de violación sexual cometidas por 33 sacerdotes, incluido Maciel.

• La "gran mayoría", admiten, fueron niños adolescentes de entre 11 y 16 años.

• Otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas de los cuales 46 no llegaron a ordenarse sacerdotes, esto según una investigación titulada "Radiografía de ocho décadas para erradicar el abuso".

• "Pedimos perdón a las víctimas, a sus familias, a la Iglesia y la sociedad por el grave daño que miembros de nuestra Congregación han causado". "Reconocemos con honestidad y vergüenza la realidad de los delitos de abuso sexual de menores en nuestra historia, con el deseo sincero de una continuada conversión personal e institucional". Publicó en un documento la organización en ese año (2019).

• Aseguran que 45 de las 175 víctimas han recibido algún tipo de "reparación o reconciliación".

• Se dio un fenómeno de "cadenas de abuso", pues una víctima de un legionario con el pasar de los años se convertía a su vez en abusador, repitiendo sobre otros el abuso que él mismo padeció.

• La congregación fundada en México en 1941 actualmente tiene presencia en 21 países, con 961 sacerdotes y 617 seminaristas.

• Además del padre Marcial Maciel y sus 60 víctimas, el documento detalla el tipo de responsabilidad (sin identificar a los culpables) de la siguiente manera:• 11 abusaron de entre 2 y 5 víctimas.• 5 cometieron abuso a entre 6 y 10 víctimas.• 1 sacerdote abusó de 13 víctimas• 9 abusaron "repetidamente" de una única víctima.• 4 cometieron abuso en una sola ocasión.• 2 por vía virtual (sexting).