¿Qué es el éxito para los mexicanos?

Guido Lara, fundador y CEO de LEXIA Insights & Solutions. // TW: @guidolara

I. El ÉXITO no es lo mismo para todas las culturas

En su libro Un mundo de tres culturas Miguel Basáñez establece que los 3 grandes tipos culturales predominantes son:

• La cultura del ÉXITO que vive para ser eficientes, puntuales y conquistar logros.

• La cultura del DISFRUTE que vive para gozar la vida y la convivencia con familia y amigos.

• La cultura del HONOR que vive para respetar a la tradición y a la autoridad.

Estos estudios basados en la Encuesta Mundial de Valores nos enseñan que los mexicanos somos una mezcla de estas tres culturas y que tenemos de todo un poco.

II. Rasgos distintivos de las 3 Culturas

Cultura del Éxito

Dominante entre la Europa no latina

• Puntualidad y eficiencia

• Individualismo (familia y grupo son secundarios)

• Igualitarismo (género, étnico, preferencia sexual)

• Orientación hacia la productividad económica

• Disciplina y perseverancia

• Independencia y secularismo

Cultura del Disfrute

Dominante entre las culturas latinas de Europa y Latinoamérica y las budistas de Asia.

• Equilibrio (camino medio del budismo / Justo medio aristotélico)

• Centralidad de lo social y la convivencia

• Familia más importante que individuo

• Calidad de vida antes que acumulación económica

• Lo social más importante que lo político y lo económico

• Libertad de elección

Cultura del Honor

Dominantes entre culturas africanas, islámicas, hinduismo.

• Respeto a la tradición

• Obediencia

• Religiosidad

• Roles de género fijos – dominio patriarcal

• Intolerancia a la “otredad” / rechazo a la homosexualidad

• Comunidad y grupo más importantes que familia e individuos.

¿Quién ocupa el podio en estas culturas?

DISFRUTE HONOR ÉXITO 1. ITALIA 2. ESPAÑA 3.IRLANDA NORTE 1. ZIMBAWE 2. PAKISTAN 3. JORDANIA 1. SUECIA 2. NORUEGA 3. DINAMARCA

III. El lugar de México en el mapa cultural

• En este mapa cultural construido con las respuestas al cuestionario de la Encuesta Mundial de Valores en la que participan 101 países, los mexicanos estamos a la mitad del camino.

• Estamos más cerca de la cultura del DISFRUTE, luego del HONOR y al final el ÉXITO.

• Ocupamos el lugar número 39 en las culturas del DISFRUTE, el 49 en las culturas del HONOR y el 54 en las culturas del ÉXITO.

• No nos inclinamos hacia algún tipo cultural en especial. ¿Tibios o Equilibrados? Cuestión de enfoques.

IV. ¿Qué es para nosotros l@s mexican@s el éxito?

• La definición y percepción del éxito es un asunto subjetivo y tiene dos vías de comunicación. El éxito visto desde el interior de la persona y el éxito visto en la mirada de los demás.

• Encontramos en el banco de insights de LEXIA la siguiente información relevante para entender nuestra relación con el éxito.

ÉXITO ES…

1. “SER CHINGÓN – SER CHINGONA”

La persona que llega a lo más alto de su profesión sin olvidar su origen y contexto: ej: Guillermo Del Toro

2. “SER ALGUIEN – NO UN “DON NADIE”

Alcanzar fama y notoriedad: Ser reconocido y famoso. Tener un nombre. Entre las nuevas generaciones entra el fenómeno del número de seguidores y la aspiración a ser “influencer”.

3. SUPERAR ADVERSIDADES

El icono por excelencia de la mexicanidad reconocida internacionalmente: Frida Kahlo. Los atletas paralímpicos, los campeones en olimpiadas de matemáticas

4. NO DEPENDER DE OTROS

Tener control de tus recursos. No depender de nadie Ser autosuficiente, vivir con tranquilidad, sin angustias económicas. Cortar dependencias ya sea económicas o emocionales.

5. TENER UN BUEN NETWORK DE APOYO

Aquí conectamos con las culturas de disfrute que ponen más énfasis en lo social, en los vínculos humanos y en los afectos. Este network puede ser simétrico, horizontal y solidario o también de carácter jerárquico: asistentes, guardaespaldas, empleados, servicio doméstico.

6. PODER INVITAR A COMER A FAMILIA Y AMIGOS

En el marco de una sociedad desconfiada, polarizada, fragmentada existen pocos espacios de encuentro. Uno que nos une profundamente es el orgullo por preparar, disfrutar y, especialmente, compartir nuestra comida con familia, amigos y el mundo entero. El disfrute de nuestra comida y las bebidas que le acompañan es común en cualquier región, edad o nivel socioeconómico.

Si los edificios se mueven y derrumban, tendremos la certeza de que la solidaridad no sólo será de palos, picos y polines sino la de pozole, tamales, sándwiches y, por qué no, trompos de tacos al pastor a las faldas de los escombros.

7. TENER UNA CASA PROPIA

Tener una casa propia es uno de los mayores logros en su vida, señal de prosperidad y garantía de seguridad. Representa cumplir con esta exigencia social demostrar valía y capacidad. Construir patrimonio – rol de proveedor. Subir de nivel. Pasar de vivir con familia o rentar a poder comprar representa que se logró salir adelante, especialmente si se viene de un NSE bajo. Emocionalmente: Protección y resguardo propia y para la familia o seres amados – instintivo-. Ser independiente, dejar de vivir con los padres o rentar para valerse por uno mismo

8. DAR UNA BUENA EDUCACIÓN A LOS HIJOS: ACABAR LA CARRERA

En 1960 solo 1% de los mexicanos tenía estudios universitarios. El éxito para padres y madres de familia se vislumbra si han sido capaces de “darles a sus hijos una carrera”. La educación se percibe como la herramienta para salir adelante por la vía adecuada.

9. NO ESTAR SOLO

La imagen de una persona aislada en la naturaleza, pescando tranquilamente en una lancha y disfrutando de la paz de la naturaleza es la imagen contraria al éxito. Una persona exitosa estará siempre rodeada de gente. Preferiblemente de personas que la respeten, quieran y ¿Por qué no? Admiren. Tener una familia es ya para muchas personas una señal de éxito

10. SER RECORDADO – DEJAR HUELLA

Recordemos que nuestros estudios han demostrado que para millones de mexican@s “el futuro está en la muerte” que la mejor forma de valorar el éxito es el nivel de recordación y extrañamiento que una persona genera una vez que ha dejado de estar con nosotros.

V. ¿Mexican@s en Estados Unidos: modelo del futuro?

El mexicano que vive y trabaja en Estados Unidos sintetiza un México posible para una dualidad virtuosa. Alejándose poco a poco de una cultura de honor, vemos a estos mexicanos amando sus valores y costumbres enraizadas en la convivencia con la familia y los amigos, pero a la vez orientándose hacia el éxito y la productividad.

Sus respuestas a la pregunta qué te gusta y qué no te gusta de México, señalan un rumbo posible que nos saque de la confusión.

“… lo que extraño en México es convivir con mi familia, con mis amigos, la comida, las fiestas, las risas, la libertad, que no haya horarios. No extraño para nada el desorden, la falta de respeto, la ausencia de Estado de derecho, la impuntualidad, el abuso”.

La dualidad e hibridación mexicana que sugerimos alimentar es la de una integración virtuosa de la cultura del éxito (orientada a logros) con la cultura del disfrute (orientada a fortalecer vínculos emocionales y placenteros).

¿Qué quiere decir esto de integrar la cultura del éxito con la del disfrute? Quiere decir que no dejemos de ser mexicanos, de vivir con intensidad, de alimentar cotidianamente los vínculos con familia y amigos, de seguir abiertos al hedonismo y la estética. Pero al mismo tiempo asumir y apropiarnos de hábitos, costumbres y motivaciones indispensables para generar una sociedad más próspera y eficiente. Algo así como dividir la jornada en un “nine to five” productivo y bien organizado y un “five to nine” festivo y afectuoso.