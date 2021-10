Vacunación, requisito indispensable para entrar a EEUU: Roberto Velasco

La fecha de apertura de la frontera depende del proceso regulatorio en Estados Unidos, que en poco tiempo la dará, sin embargo, será requisito indispensable el comprobante de vacunación para ingresar, así lo señaló el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Roberto Velasco confió en que la Secretaría de Salud podrá resolver los problemas de emisión de certificados, sin embargo, afirmó “lo que hemos conversado con el gobierno estadounidense es que la vacunación podrá probar ya sea con el certificado e incluso con los comprobantes que son otorgados cada una de las ocasiones que uno acude a vacunarse”.

Lo importante dijo, es que contenga los datos esenciales como fecha de aplicación, de nacimiento y tipo de vacuna aplicada.

Respecto a las vacunas confirmó que hasta el momento solo serán aquellas que tienen aprobación de la OMS, en el caso de México del esquema de siete, cinco son las aprobadas, solo CanSino y Sputnik quedan fuera.

No obstante dijo se proporcionó información de su proceso regulatorio a Estados Unidos a fin de que pudieran también aprobarlas, además, de que ambos laboratorios están en proceso de obtener la aprobación de la OMS.

En el caso de menores de edad, de 0 a 11 años dijo, no hay vacunas aprobadas, por lo cual quedan exentos de la medida de restricción, a los adultos con los que viajen sí les será requerido el certificado de vacunación ya sea vía terrestre o aérea; no se permitirá el paso a vacunación y la prueba PCR no será suficiente.

Respecto a la frontera con Canadá dijo esta ha sido más restrictiva, pues solo admiten a personas con vacunas aprobadas por su país como son: Pfizer, Moderna y AstraZenaca, dijo.