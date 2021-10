No voy a dejar el tema en paz, ni a Lozoya: Lourdes Mendoza

La periodista Lourdes Mendoza compartió en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco su indignación y frustración por saber que Emilio Lozoya se encontraba cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México el fin de semana, siendo “un criminal confeso”.

Mendoza recordó que desde el pasado 19 de agosto de 2020 ella fue implicada por Emilio Lozoya en el tema de sobornos, señalada por haber recibido un bolso envío de Luis Videgaray.

Debido a la pandemia, la periodista dijo haber vivido un calvario para poder notificar y demandar a Lozoya, proceso que se ha llevado ocho meses señala que “es un criminal confeso" quien fue extraditado pero bajo el criterio de oportunidad ha evitado ir a la cárcel.

Y aseura “él y sus abogados quieren llevarme al callejón de la esquina a decir a mí no me puedes imputar el daño moral, el daño moral es a la Fiscalía quien filtra la información y a todos los medios de comunicación y redes sociales”... "Y no, el qué mintió es él".

"Emilio Lozoya sigue mintiendo el 10 de septiembre pasado tenía que asistir a la confesional" para responder sobre los cuestionamientos de los abogados de Mendoza sobre la bolsa; sin embargo, la audiencia no se pudo llevar a cabo porque sus abogados argumentaron “tiene un arraigo domiciliario”, "miente así al juez de lo civil", lo que señala la periodista es un delito. "El juez no es el malo de la historia, solo atendió lo que dijeron los abogados".

La periodista detalló su acceso al restaurante para poder tomar las fotos que ahora le servirán a su defensa, pues afirma que ha sido sometida a tres pruebas para comprobar que no ha mentido, en tanto Lozoya anda “echando fiesta”

Por lo que aseguró “no voy a dejar el tema en paz ni a Lozoya hasta que a mí y a mi hija no nos ofrezca una disculpa pública”.

"Mentir para engañar a un juez y tomar ventaja en un caso se llama fraude procesal”, señala y el día de hoy los abogados de la periodista harán lo propio.