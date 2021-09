¿Tienes la vida que realmente quieres vivir?

Rebeca Muñoz, Pionera como Mind Coach. Creadora del método de “Dietas conductuales” en el proceso de Coaching. Autora del libro “Elige Positivo”. Actualmente es Dir. De Programas de Habilidades Humanas en Formación Ejecutiva Empresarial. 20 años de experiencia en Recursos Humanos. Experta en temas de: Inteligencia emocional, Liderazgo, Establecimientos de Objetivos, Estructura de planes de desarrollo, Autoconocimiento.

rebecamc.com // formaejecutiva.com // Twitter: @McoachR // IG: rebecamunozcornejo

Teléfonos: CDMX – 55 5659-0011 // Mail: informes@formaejecutiva.com

Sin duda, la pregunta puede cimbrar a varios o retar a otros, pudiera incluso ser una pregunta para hacer reflexión profunda, sea como sea la reacción que se tenga, lo que debería de ser frecuente es que nos hiciéramos esta pregunta, que revisáramos cómo vamos o hacia dónde vamos. Hacer ajustes si fuera necesario, detener la marcha o al contario, acelerar.

El pensar en la vida que realmente quieres vivir, va ligado a tu interés genuino de ser próspero en todos los aspectos de tu vida, financieramente, laboral, social, etc.

Hay personas que juegan la vida para no perder y hay otras que la juegan para ganar, ¿Dónde estás tú?

¿Qué debemos revisar?

1. RUMBO:

• ¿Realmente tienes una ruta trazada hacia donde te diriges o vas avanzando conforme la vida te va llevando? El rumbo es dar dirección de una manera conceptual, donde se toman en cuenta todos los roles de nuestra vida (Familia, social, pareja, profesional, personal y digital).

• A lo mejor el diseñar o planear el rumbo pareciera una tarea difícil, te doy un gran truco, sustituye la palabra “planear por visualizar”, eso ayuda diseñar hacia dónde.

• Cuando lo visualices, anota ese escenario que no existe todavía y lo que sigue es trazar objetivos.

• Hay que diseñar el mapa, creer en él y en tus posibilidades de llevarlo a cabo.

2. TIEMPO:

• Uno de los puntos críticos para lograr eficiencia y alcanzar el éxito es el uso del tiempo, hábitos de vida como horario de despertar e ir a dormir, planeación de actividades puntuales a desarrollar en el día / mes. Ser selectivo. Planear nuestras actividades puede ser el gran hábito que te puede ayudar a alcanzar el rumbo. ¿y si entendiéramos tiempo como vida, le darías algún mejor uso?

• Hay que comenzar a descartar lo que no te suma y al contrario resta, y resta en todo.

• Depurar con quién pasas tu tiempo (que no sea obligación), depura tus amistades (“yo no me llevo con los pobres”)

• Somos el promedio de las 5 personas con las que más no llevamos y convivimos.

3. PREDISPOSICIÓN y HÁBITOS:

• Lo que crees, crea. Imagina qué es lo que piensas y sientes cuando ves a alguien que hoy ya tiene lo que tu deseas alcanzar, cuando ves a personas financieramente estables, familias unidas y en armonía, alguien que tiene una relación de pareja amorosa, personas rodeadas de amigos y felices, gente exitosa laboralmente, es más cuál es tu predisposición al dinero, etc… solo al pensarlo, ¿qué sientes, qué piensas?, eso, anótalo para que identifiques cuál es tu predisposición.

• Por ejemplo, ¿qué estás pensando en este momento al estar escuchando esta información?

• Nuestros pensamientos son nuestros compañeros, revisa qué piensas y sobre eso qué hábitos tienes. No porque algo haya sido dicho, muchas veces y por mucho tiempo por muchas personas, quiere decir que es verdad.

• Las predisposiciones pueden ser tu principal obstáculo para alcanzar la vida que realmente quieres.

4. SINTOMAS:

• Si la tarea de diseñar este nuevo escenario aún no es clara, habrá que identificar los síntomas, es como cuando se padece alguna enfermedad se tienen síntomas físicos que molestan y sabemos que están presentes aunque no sepamos la causa raíz, nos dan evidencia de que hay algo que está enfermo o no está funcionando.

• Poner atención a los síntomas y hacer un listado de ellos, será de mucha utilidad.

• Ejemplos: Falta de dinero, falta de salud, falta de buenas relaciones personales, falta de tiempo, sigue la lista conforme vayas identíficándolos.

• La respuesta y solución a estos no está afuera, está adentro, es decir, son resultado (no eventualidad) de algo que estás haciendo o dejando de hacer que dan como síntomas molestos, que aparecen como “falta de algo”.

5. CAMBIO:

• Por supuesto este tema de reflexión tendría que implicar cambio y el cambio va ligado a sentirse incómodo, la incomodidad produce movimiento, el movimiento implica rumbo y eso es un camino más seguro al cambio, entonces el cambio muchas veces produce incomodidad, pero una incomodidad productiva.

• En tu convivencia con gente “Motor” que ya lo vimos, revisas cuáles son sus hábitos, normalmente son personas positivas, alegres, dinámicas. Haz un check list.

• ¿Cómo hacerlo? Usa la teoría de lo obvio: Identifica al mejor, imita al mejor, iguala al mejor, supera al mejor.

• Recomendación: Siempre elige lo que te de paz.

6. APRENDIZAJE:

• Si quieres ganar más tienes que aprender más, si quieres mejorar tus relaciones, tienes que aprender a hacerlo, si quieres mejorar tus habilidades de cocinar, o de ser mamá o papá, tienes que aprender.

• Si consideras que ya terminaste de aprender y que ya leíste lo suficiente, estás acabado.

• Con base a la descripción de tus síntomas podrás hacer un diagnóstico de lo que deberás aprender o actualizarte.

7. CAMBIOS SENCILLOS:

• El enfoque de comenzar a hacer cambios pequeños pero dirigidos para iniciar a modificar nuestra realidad y corregir el rumbo.

• Cuáles son tus pretextos /excusas para no hacer el cambio.

• ¿Y si convertimos los pretextos en motores? …

• El cambio no tiene que ser radical, al contrario, es casi imperceptible, pequeño o suave, algo que no te demande mucho esfuerzo, así comenzarás a mover el círculo de productividad:

- Se inicia un cambio suave

- Inicia el movimiento = acción

- Ese movimiento comienza a producir satisfacción y alegría

- Esa emoción positiva te hace sentir bien con tu entorno

- Eso motiva a seguir en la acción y continuar ahora en un grado superior.

8. VOLUNTAD:

• Voluntad es la capacidad de una persona para gestionar su propia conducta.

• Tu fuerza proviene de la mejor versión en la que puedas convertirte

• Solo el 1% de las personas están dispuestas a hacer lo necesario para iniciar un cambio en sus hábitos lo hacen. La gran pregunta es ¿qué estás dispuesto a cambiar? Y la segunda pregunta es ¿para cuándo?