El semáforo ha servido más para un manejo político de la epidemia: Erdely

El semáforo ha servido más para un manejo político que técnico de la epidemia para ponerse de acuerdo con los estados, pero al ciudadano común no nos sirve para tomar decisiones a cerca del riesgo se basa en indicadores que se calculan con datos de varias semanas de rezago, así lo señala el doctor en Ciencias Matemáticas, Arturo Erdely.

La película que te dibuja el semáforo epidemiológico no está actualizada, afirmó el actuario en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo luego de que el pasado 3 de julio modificaran la metodología del semáforo haciéndola más laxa para que más estados estuvieran entre verde y amarillo; Ciudad de México queda en semáforo rojo, y aun así no lo quieren aceptarlo.

Los argumentos de la Ciudad de México son una discusión abierta en redes, dijo de cómo utilizan una tendencia a la baja, como lo hicieron en diciembre cuanto todo pintaba que pasábamos a rojo, lo forzaron a naranja y resultó que habían forzado las cifras.

Advirtió que “estamos en el peor momento del repunte en cuanto a contagios, hay estados que comienzan a mostrar agotamiento como Baja California Sur, Sinaloa y Yucatán; pero hay otras que siguen con un repunte muy severo como Nayarit, Colima, etc, la gran mayoría de las entidades con un repunte severo”.

En este mes podrías alcanzar un pico y luego un descenso tres meses en regresar a los niveles de contagio que se tenían a finales de mayo

En cuanto a quiénes afecta más esta ola, dijo que si bien es cierto que es en gente más joven que se supone más fuerte y con una mayor recuperación, dijo que hay gente joven que se va a hospitalizar y va a morir; tenemos 500 muertes por día no hay que confiarse en que es gente joven la que se está contagiando.

En el caso de Chiapas, señaló que un color para todo un estado que no es homogéneo, no es seguro, el color no refleja la situación en Chiapas en donde se hacen pocas pruebas y la vacunación además de lenta tiene gran reticencia de sus pobladores a vacunarse. El semáforo en verde de Chiapas no es conveniente.

Los casos positivos actualmente, dijo fluctúan entre 12 y 17 años y el incremento es del doble de lo que se tuvo en el mayor pico de la epidemia, por lo que se tienen que considerar esto en el retorno a clases presenciales, sino se han hecho modificaciones a los salones de clases.

Respecto a los juegos de Tokio dijo que no había necesidad de hacerlos, pero había intereses económicos que ahora llevan a Japón a uno de los mayores repuntes de su historia, está peor que nunca en contagios, concluyó.