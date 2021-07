El amor se construye, no se encuentra

Gabriel Rolón. Psicólogo, psicoanalista, escritor. Egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Historias de diván (Planeta, 2007), su primer libro de psicoanálisis, fue un éxito de ventas inusual en Argentina. Ha vendido más de 300 mil ejemplares. La serie de television Historias de diván basada en sus libros, y de la cual fue uno de los adaptadores y guionistas, además de ser distinguida por la Red Iberoamericana de Ecobioética de la UNESCO por su interés cultural y ético-social, es parte de los debates en distintos foros académicos.

Primero hay dejar de idealizar el amor

• El amor es antes que nada el encuentro con una desilusión

• Por un momento nos sentimos completados por alguien, pero esta ilusión dura muy poquito

• Cuando la gente cree ciegamente en un amor idealizado, después es muy común que termine en un análisis, porque se lleva por delante la frustración, la imposibilidad, la desilusión y, en ese llevarse por delante todo, se angustia.

Lo que puedes encontrar es alguien para construir

• El amor se construye fuera del idealismo

• Se construye fuera de ideas como: “es maravilloso”, “es perfecto”, “es suficiente con sentir amor”

• Lo que puedes encontrar es una persona con quien puedes construir el amor, no el amor en sí mismo, como si fuera una moneda que te encuentras en la calle.

• El amor no se construye sin esfuerzo, hay que trabajar mucho para hacer una buena obra con aquello que se desea.

Todo encuentro es un reencuentro. No te interesas por alguien de forma “natural”

• No hay nada de natural en el encuentro. Hablo de la importancia de la historia de cada uno de los enamorados para que ese encuentro se produzca.

• Cuando alguien le dice a otra persona: “¿por qué te quedas al lado de este tipo si te hace mal?”. Bueno, no es que se quede ahí porque es tonta, sino porque no puede elegir otro en este momento, porque su historia, sus conflictos, sus traumas la obligan a elegir eso. Y justamente hay que ayudarla a pensar, a analizar y a resolver lo que ha ocurrido para que pueda elegir de otra manera. Lejos de ser un encuentro casual, natural, para que dos personas se junten hay un intrincado devenir de infancia, historia, miedos y sueños… muy difícil combinar.

Quien no sabe estar solo no puede construir un amor sano

• Cuando genuinamente puedes decir “estoy solo, estoy bien, estoy contento, me la pasó bien, estoy en calma” en ese momento cuando elijes a alguien y te enamoras, puedes tener más confianza en esa elección

• Porque vas a salir de un lugar donde estás bien, para entrar a un lugar donde te parece que vas a estar mejor.

• Tu pareja no debería ser solamente una trinchera, porque puedes quedarte en un lugar, aunque no te lo pases tan bien, porque sientes que, si te sales de ahí, no vas a poder soportarlo solo.

• Cuando alguien está bien consigo mismo y cede una parte de sí para armar un nosotros, lo hace desde un lugar donde tiene mucho más para dar.

• Construir una relación con alguien sano puede abrir destinos hermosos, enamorarse de un enfermo nos deja en las fronteras mismas de la tragedia.

El arte de acordar en pareja

• Las discusiones forman parte de la construcción de los acuerdos.

• Estar en pareja es negociar todo el tiempo. Ponerse de acuerdo, dialogar, ceder, eso es negociar. Y si no se logra, la pareja está en problemas. Cuando alguien dice: “Yo soy así, si me quieres, acéptame”, le está imprimiendo a la pareja un clima de autoritarismo y cerrazón que, más tarde o más temprano, va a terminar en una relación patológica.

¿Cuáles son las principales negociaciones en una relación?

• Cada pareja es única y los temas a abordar son todos aquellos que requieran, justamente, de una negociación, de llegar a un acuerdo para que no provoquen conflictos posteriores.

• Pero lo PRIMERO antes de convivir es esperar a conocer aquellas cosas que del otro no me gustan. Y así darme cuenta si, con esas cosas, yo puedo convivir y ser feliz.

El amor sano tiene que tener condiciones

• Se trata de no necesitar al otro, sino de desearlo. De saber que sin esa persona alguien podría vivir igual, pero que, aun así, elige hacerlo con ella.”

• Una pareja sana es la unión de dos personas con vida propia.

• Las reglas son válidas y completamente necesarias. Hay que poner las cartas sobre la mesa.

• Cometemos el error de creer que lo que sentimos hoy lo vamos a sentir siempre

• ¿Cuándo aceptar de una pareja lo que no puedes cambiar? Cuando lo que te molesta no te lastima, hay cosas que se pueden consensuar, pero hay otras a las que de ninguna manera te deberías acostumbrar

• No todo hay que aceptarlo por amor y no todo hay que cambiarlo por amor

¿Existe el amor para toda la vida?

• Puede existir, lo que no se puede es pedirle a un amor que dure para toda la vida

• No se puede empezar un amor pensando que pueda ser para toda la vida, es una idea que vienen de la inseguridad, del miedo

• Sabrás si tuviste un amor para toda la vida cuando estés cerca de la muerte, antes de eso, te pueden dejar o puedes dejar.

• No se puede construir un amor basado en ideas románticas.