Cárdenas Palomino, personaje sumamente complejo: Jorge Volpi

Luis Cárdenas Palomino es un personaje sumamente complejo, fue el artífice del caso de Florence Cassez-Vallarta, quien aun torturando públicamente, se vendía como policía modelo, comparte el escritor, Jorge Volpi.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Volpi afirma que Cárdenas Palomino estuvo manipulando los hechos del caso Cassez de 8 y 9 de diciembre de 2005, torturando en vivo a Israel Vallarta.

Asimismo, señala Volpi, fue el responsable de la invención de la banda del Zodiaco, de la tortura de más familiares de la familia Vallarta, sin embargo se presentaba como el policía modelo, un hombre guapo, blanco delgado, aparentemente moderno y eficaz, que tanto García Luna como el propio ex presidente, Felipe Calderón vendían a la sociedad, con la idea de cambiar por completo la forma en que se hacía el trabajo policiaco en México, pero que en realidad, por detrás estaban utilizando todos los terribles recursos propios del sistema de impartición de justicia mexicano, y para colmo, como se ha visto con la detención de Genaro Luna, de vínculos directos con el narcotráfico.

Su detención a diferencia de García Luna, no tiene que ver de momento con narcotráfico, se debe a la tortura de Mario Vallarta y su sobrino quienes siguen en la cárcel, pero seguramente aparecerán los vínculos con su ex jefe, señala.

El caso Florence Cassez y Vallarta, señala Volpi, es excepcional por la nacionalidad de ella y la intervención abrupta y brutal del presidente Sarkozy, sin embargo era normal en el entramado de la justicia mexicana.

Lo sorprendente es la revelación de una puesta en escena reconocida por el Jefe de la AFI, admitiendo una violación a derechos humanos, pese a lo cual el Presidente Felipe Calderón lo nombra secretario de Seguridad Pública, lo que demuestra que no importaban de qué manera se obtuvieran los resultados frente a la aparente eficacia, fincada por sus vínculos con el narcotráfico.

Señaló que la tortura sistemática con que se trabajaba no importó para que el propio Presidente se inventara el premio al policía del año y lo entregara a Cárdenas Palomino.

La entrevista a Cárdenas Palomino, señala Volpi “es una de las experiencias más estremecedoras de mi vida”, además de no poder grabar ni escribir nada, su defensa señaló que la historia no le hizo justicia, en la entrevista comparte, siempre defendió a su jefe Genaro García Luna era a quien admiraba por haber transformado la forma de hacer investigación en México, sin embargo lo desmintió al señalar que García Luna no estaba presente el día de los hechos “no hubo ninguna recreación, lo que hubo fue lo que se vio en televisión, para demostrar la eficacia de la policía federal”, dijo.

Finalmente señala Volpi, Cárdenas Palomino es una de las pocas personas que saben la verdad del 8 y 9 de diciembre, por lo que el escritor espera diga la verdad.