Semáforo amarillo sigue y estamos claros que puede haber un repunte: Clark

La única cosa que se revierte es la educación básica; a partir de hoy regresa a ser virtual por dos semanas más, el semáforo amarillo sigue y estamos claros que puede haber un repunte, así lo aseguró el director general de Gobierno Digital de la CDMX, Eduardo Clark en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El funcionario afirmó que no hay que cerrar actividades pues las abiertas no son de alto riesgo, por lo que los aforos permitidos en algunas actividades económicas de entre 50 y 60% están vigentes. Recalcó que no se abrieron antros ni espacios que representen mayor riesgo de contagio.

De hecho, dijo que se podría seguir reactivando con cambios ligeros conforme lo indique el semáforo epidemiológico.

Señaló que la educación media superior y superior pueden continuar con actividades presenciales, pues la decisión va a depender de cada institución

En cuanto a las actividades laborales, dijo que desde antes del semáforo verde se había permitido un aforo de 30% en oficinas, el cual puede continuar, es decisión de los empleadores si quieren hacer uso de ese aforo o no.

La CDMX dijo, sigue con niveles mínimos de casos en hospitales, aseguró que la gente tiene presente que el amarillo es peor que el verde, por lo que hizo un llamado a seguir con cautela pues la pandemia es algo que no se va a acabar, y afirmó que las circunstancias de la Ciudad son muy similares a las que se tenían hace diez días.

El semáforo sirve para avisarnos que seguimos en una pandemia siendo vulnerables a la enfermedad y no descartamos que puede ocurrir un repunte, pero los datos mínimos nos permiten balancear la actividad económica con la necesidad de seguir mitigando el COVID, señaló.

Detalló que al sábado se tenía al 49% de adultos mayores de 18 años de la Ciudad vacunados, es decir 3.5 millones con por lo menos una dosis, el 26% ya cuenta con esquema completo y esta semana se aplicarán 350 mil vacunas; 200 mil de ellas serán de primera dosis.

Las alcaldías Xochimilco y Tláhuac van mañana con segunda dosis, en G. Madero pidió paciencia pues llegará su vacuna antes de los 90 días permitidos entre vacunas.

Finamente hizo un llamado a los jóvenes a seguirse cuidando pues el COVID sigue presente.