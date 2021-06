¿Cómo salir de una vida en piloto automático?

Rebeca Muñoz, Pionera como Mind Coach. Creadora del método de “Dietas conductuales” en el proceso de Coaching. Autora del libro “Elige Positivo”. Actualmente es Dir. De Programas de Habilidades Humanas en Formación Ejecutiva Empresarial. 20 años de experiencia en Recursos Humanos. Experta en temas de: Inteligencia emocional, Liderazgo, Establecimientos de Objetivos, Estructura de planes de desarrollo, Autoconocimiento.

Todo lo que estamos viviendo emocionalmente se ha venido cargando de manera exponencial desde hace un año debido a la pandemia, hoy en esta nueva realidad que debemos afrontar cada vez más debemos de fortalecernos emocionalmente.

Partamos del principio que no se puede administrar lo que no se conoce y aunque suponemos que tenemos un alto autoconocimiento, sería de mucha utilidad el seguir fortaleciendo esta disciplina.

Conceptos necesarios saber para hacer un detox:

1. Dualidad. Siempre todo tiene un lado complementario que es necesario, pero NO definitivo. Aunque no lo veamos SI existe.

2. Resiliencia: Capacidad para reestablecer el equilibrio emocional, lo más pronto posible.

3. Inteligencia Emocional: Ser consciente de la emoción en momento presente, administrarla y controlarla de la manera más eficiente posible, dependiendo de los requerimientos del entorno.

Pasos a seguir:

1. Identifícala en el grupo de + ó -. No importa si es positiva o negativa la emoción, lo que realmente importa es el estar “consciente” de la forma emocional en la que se está reaccionando ante el entorno.

2. Ponerle nombre a la emoción. Si es una emoción negativa qué es enojo, tristeza, frustración….etc

Pasos para un Detox mental:

1. En muchas ocasiones lo que nos angustia SOLO está en la cabeza. Lo que nos angustia NO existe. Grábate esta máxima TUS PENSAMIENTOS NO SON HECHOS

2. Es importante aprender a separar lo que realmente está pasando en tu cuerpo, cuáles son tus pensamientos (cuál es tu “ruido” interno) y sobre todo entender la historia que nos estamos creando sobre la situación que estamos viviendo

3. Los pensamientos que surgen en tu cabeza NO te definen.

4. Los pensamientos que surgen así de repente se le llaman “Intrusos” (aquel que se introduce sin derecho) porque justo eso son, y los pensamientos de esta categoría pueden incluso ser repetitivos y en cierta forma te es “difícil” salir de ellos.

5. Al ganar conciencia de lo que estás pensando, ganarás la libertad de elegir cuáles pensamientos quieres seguir y cuales no. (ejemplo de los coches en la calle)

6. La conciencia de lo que estás pasando es la GRAN ayuda, pues podrás actuar y elegir qué “coches seguir”.

7. Haz una bitácora emocional. Anota qué emoción estás teniendo y ante qué situación estás reaccionando de esa forma. El hacer anotaciones te servirá para darte cuenta de la frecuencia con la que estás teniendo esa emoción negativa y si hubiera algún patrón que se está produciendo.

8. Haz una bitácora de las sensaciones físicas que acompañan esas emociones. Observa mucho más tus reacciones físicas ante las emociones, ejemplo: Mariposas o sensación de vacío interno, como si estuvieras “afuera de tu cuerpo”, sudoración, dolores de cabeza continuos o frecuentes “sin” ninguna causa, que se te cierra la garganta, respiración poco controlada (hiperventilación o que te falta el aire), escalofríos o mareos, etc, ante esto NO TE PREOCUPES, es normal e incluso es un reflejo de la evolución que estamos teniendo, es tu cuerpo avisándote que estás ante una situación que deberás controlar “es como si te quisiera proteger”, estás a salvo y sobre todo VA A PASAR.

9. Es fundamental que te vuelvas muy hábil controlando tu mente, recuerda que TU ERES quien la controla NO ella a ti.

10. Cuando identifiques la emoción que te está incomodando, sigue esta rutina mental:

a. Este sentimiento o emoción que estoy sintiendo o teniendo NO es peligroso o no está “mal” solo “es” (nivel observativo de la situación NO juicioso).

b. Lo que estoy sintiendo en algún momento pasará (le darás caducidad). Tu decides, TU tienes el control.

c. No te estás volviendo loco (a) o desquiciado (a)

d. No estás ante un peligro real.

e. Piensa: “Podré sobrepasar esto”

Listado de acciones rápidas que te pueden ayudar a salir de ese embotamiento emocional:

1. Hacer conciencia por lo que estás pasando o está a punto de iniciar

2. Recuerda que a la que debes de distraer es a tu mente.

3. Físicamente muévete, cambia de posición o físicamente aléjate del lugar en el que estás. Ejemplo: ir al baño

4. Controla tu respiración, oxigénate, método ARPA o la respiración de rescate.

5. Agua fría: en las manos o en la cara, refréscate físicamente para que se replique emocionalmente.

6. Busca poner algo frío en tu nuca o en la frente.

7. Aromaterapia (aceites esenciales de menta, naranja, lavanda, geranio).

Al final este conocimiento lo que lleva es a un control de sí mismo o autogobierno:

Etapas de autopercepción ante un desafío de autocontrol:

1. No, no lo voy a hacer

2. ¿Lo podré hacer?

3. Lo quiero hacer

4. Cómo lo haré

5. Trataré de hacerlo

6. Lo puedo hacer

7. Lo haré

8. Lo hice

Cuando logras autocontrolarte lo que fortaleces de manera inicial es tu AUTOESTIMA que pudiera ser la llave del éxito personal, que es lo que la persona llega a ser, lo lograr por si misma, y ese “si mismo” a veces está oculto en la ignoracia o en la inconciencia.