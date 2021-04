"No quiero dos años más estoy ejerciendo el periodo por el que fui electo"

Lo más importante de este día es que se aprueban las leyes reglamentarias de la reforma Judicial más importante en los últimos 25 años, así lo señaló el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco,

Afirmó que esta aprobación permitirá combatir la corrupción y el nepotismo con mayor efectividad, formar un nuevo perfil de juzgador y juzgadora profesional más moderno y más cercano a la gente y consolidar la defensoría pública, lo que reiteró es un gran logro y agradeció al Congreso de la Unión la aprobación de la reforma a la Ley Judicial.

Les comparto mi posición sobre la reforma al #PJF que acaba de ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/YxUqkrVjId — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) April 23, 2021

Respecto al transitorio dijo “que quede claro que no fue propuesto por nosotros, ni fue decisión nuestra que se incluyera”, por lo que dijo que por respeto al legislativo no emitió ninguna opinión personal, por lo que ahora “de acuerdo a los cauces institucionales me esperaré a que en su caso sea impugnado y la Suprema Corte resuelva lo conducente”.

Afirmó “tengo confianza en que mis compañeras y compañeros ministros resolverán con seriedad y responsabilidad”, por el momento dijo “seguiré ejerciendo el cargo en el plazo para el que fui electo sin distraerme por otro tipo de cuestiones”.

El ministro presidente aseguró que instrumentará con prontitud la reforma Judicial a la que dijo se ha llegado en unidad, por lo que reiteró a los jueces su compromiso para seguir defendiendo la libertad independencia y autonomía para que ellos a su ve defiendan los derechos humanos de todos los mexicanos.

Recalcó que no le corresponde hablar de inconstitucionalidad por que “como juez y presidente de la SCJN tengo que ser extraordinariamente respetuoso de los cause institucionales que la Constitución establece sus propios medios de defensa y de control y a ellos debemos atenernos todos, sería de mi parte irresponsable querer quedar bien como héroe que se inmola".

Aseguró que no abonará a la confrontación, división y polarización del país y eso solo se logra si las controversias la llevamos a los cauces jurídicos.

Es casi un hecho que se promueva acción de inconstitucionalidad y una vez que se promueva hay dos opciones: que la Corte declare inconstitucionalidad, pero de no ser así dijo "tomaré un posicionamiento por el bien de México y del Poder Judicial con responsablidiad y seriedad".

Dijo que no participará en el juicio y reiteró su confianza en sus compañeros juristas de quienes dijo son muy serios, preparados y que el tema se resolverá en los cauces constitucionales como debe de ser.