Aplazan audiencia de María Amparo Casar, decisión favorece a la Fiscalía: Arturo Ángel

Luego de que la jueza del Reclusorio Sur aplazara la audiencia María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por haberse iniciado el proceso de su pensión por viudez en otra instancia, el periodista Arturo Ángel consideró que “la decisión le viene bien a Ernestina Godoy”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el periodista recordó que el proceso de investigación iniciado en contra de la abogada inició durante el mandato de López Obrador, cuando dio a conocer el seguimiento que habría iniciado por un “trámite indebido” de Casar, quien, tras la muerte de su esposo, habría recibido una pensión millonaria, cuando su esposo habría muerto por suicidio y no por un accidente siendo un funcionario de Pemex.

¿Por qué se aplazó la audiencia programada?

El periodista afirmó que “la Fiscalía está convencida de tener caso sólido”, sin embargo, por el momento la audiencia de mañana fue suspendida porque el proceso de seguimiento habría iniciado en el Reclusorio Norte. Incluso dijo, existe una investigación de seguimiento con la intervención de llamadas de un teléfono en particular.

¿Qué delitos se investigan en el caso?

“La investigación iniciada consideró elementos suficientes para configurar un delito de uso indebido de atribuciones, en contra de dos funcionarios de Pemex pero también en contra de María Amparo Casar porque, aunque es un delito de corrupción de servidores públicos también puede ser tipificado para una persona física”, detalló.

Y aunque la defensa de María Amparo solicitó el aplazamiento de la audiencia que se llevaría a cabo mañana 16 de diciembre, esto ya no fue necesario, porque la jueza reparó en que el proceso habría iniciado en el Reclusorio Norte y no era de su competencia.

