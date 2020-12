Aumentan llamadas de auxilio al C5 por casos COVID: Juan M. García Ortegón

El coordinador General del C5, Juan Manuel García Ortegón dio a conocer que aumentaron los llamados de la ciudadanía por atención de COVID-19 en la Ciudad de México el funcionario reconoció en entrevista para “Así las Cosas” con Ibeth Parga Ávila que se han registrado cifras récord, pues tan sólo el día de ayer se tuvieron 44 servicios de apoyo a pacientes y 66 traslados en ambulancia.

Recordó a la ciudadanía buscar el apoyo de los servicios médicos, el deteriore es rápido a los primeros signos de alarma comunicarse al 5551515 SMS con la palabra COVID-19 para ser trasladados en tiempo y forma y estar pendientes de su situación

A partir del 19 de diciembre con el establecimiento del semáforo rojo se incrementaron los llamados principalmente por disturbios y fiestas números el ap170 denuncias por semana en este año el promedio está por arriba de las dos mil llamadas y ha llegado a una cifra récord en la última semana con nueve mil 164 llamadas.

Y aunque reconoció que familias del grueso de la población se han mostrado solidarias, hay algunas personas que no han atendido el llamado, no obstante dijo, no hay prejuicio y se envía normalmente una unidad a verificación, como ha sido también el caso para establecimientos en horario fuera de lugar.

Compartió que además de las líneas telefónicas se cuenta con el monitoreo continuo y se reforzará la vigilancia para atender los llamados por covid y de cualquier otra necesidad de emergencia. Recordó que las vías de contacto de 911 en CDMX así como los botones de pánico en postes y los teléfonos de Locatel 55 5658 1111 locatel para cualquier reporte.