¡Santa Claus is in da house!

Mauricio Gutiérrez Edwards

• El 22 de Diciembre cumple 7 años

• Va en primero de Primaria

PREGUNTAS A SANTA

• ¿Cómo y porque brilla la nariz de Rodolfo el Reno?

• ¿Qué comen los Renos?

• ¿Tiene hijos?

• ¿Cómo le hace Santa para que vuelen los Renos?

• ¿Cuántos años tiene Santa?

• ¿Cuál es su comida favorita?

DATOS CURIOSOS

• A veces dice mentiras

• Salió muy bien en la escuela con 9.14

• Le encanta comer alitas

• Le encanta Spider Man

Olivia Romero Fradera

• Tiene 8 años

• 3o. Primaria

PREGUNTAS A SANTA

• ¿Cómo entras por la chimenea cuando está prendida?

• ¿Santa tu pones Árbol de Navidad?

• ¿te dan regalos?

• ¿Santa prefieres que te deje unas quesadillas en vez de galletas y leche?

• ¿no te asas con tu ropa y zapatos?

• ¿se te ha caído algún árbol dejando los regalos?

DATOS CURIOSOS

• Le ENCANTAN los caballos, la vuelven loca.

• Es muy atenta y le encanta ayudar en casa sin tener que pedírselo.

• Es muy activa, platicadora y risueña

• Le gusta mucho jugar con su gatita Carlota y sacar a su perrita viejita Camila.

• Sabes Santa, Olivia te dejó una carta que apenas antier desapareció del árbol. Y en su lugar apareció un mágico cascabel. Es la primera vez que te escribe a ti. Y pienso que le dejaste el cascabel porque lo que pidió en la carta es únicamente que cuides a la gente del coronavirus.

• La mayor travesura que hizo fue que junto con su hermana mayor, tapizaron de talco el piso de la recámara de su mamá para poder patinar.

Carlos

• Tiene 4 años

• Está en el segundo año de kínder

PREGUNTAS A SANTA

• ¿Qué hace rudolph cuando no está con santa?

• ¿Por qué tiene libros en su casa ? (Lo vio en la fábrica de santa )

• ¿A dónde va al baño cuando está en el trineo?

• ¿Cómo sabe cuál es casa de sus abuelos?

DATOS CURIOSOS

• Le gusta mucho Paw patrol y Cars

• No le gusta comer Chicharos

• Últimamente del va a buscar caracoles con una lupa

• Le va a aventar pan al perro del vecino con su abuelo

Victoria Céspedes Legarreta

• Tiene 9 años• Va en 3° de primaria

PREGUNTAS A SANTA

• ¿Cómo supo la gente que te gustan las galletas de chocolate y la leche?

• ¿Por qué cuando nos despiertan los cascabeles ya no estás?

• ¿Por qué les traes carbón a los que se portan mal, en vez de no traerles nada?

• ¿Cómo haces que nos quedemos dormidos?

• ¿Cuando eras niño, quién repartía los regalos?

• ¿Cómo es un día para Santa cuando no es Navidad?

• ¿Dónde guardas tus renos?

DATOS CURIOSOS

• Victoria es una niña muy alegre, le gusta mucho cantar, hace doblaje desde hace 5 años, quiere ser cantante, actriz y modelo cuando sea grande

• Come de todo, pero le gustan más las frutas y las verduras, no es muy fan de la carne, le fascinan los jitomates cherry

• Le gusta mucho pintar, su mejor amiga se llama Fabiola y vive en frente de su casa

• El año pasado le pidió a Santa un hurón y no se lo trajo porque tienen un perrito y sus papás le dijeron que tal vez Santa se asegura de que los regalos que piden los niños, sean regalos con los cuales los papás estén de acuerdo y que tal vez Santa pensó que no se llevarían muy bien Chaki (nuestro perro) y el hurón

.Emiliano Pinto Portillo

• 6 años • Va en PreFirst

PREGUNTAS A SANTA

• ¿Cómo es tu casa?

• ¿Por qué mi Elfo Hidalgo hace tantas travesuras?

• ¿Por qué le regalas juguetes a los niños en Navidad?

• ¿Cómo sabes si me porto bien o mal durante todo el año?

• ¿Qué tanto frío hace en el Polo Norte?DATOS CURIOSOS

• -Le encanta tocar el piano y hablar en inglés

• -Su cantante favorito es Michael Jackson y bailar como él

• -No le gustan las calabacitas y el aguacate

• -Le encanta Mario Bros• -No es nada travieso

• -Su mejor amigo se llama Leo

Mateo Mendoza Chirino

• Edad: 7 años• Va en Primero de primaria

PREGUNTAS A SANTA

• ¿Cómo le haces para encontrar a los niños que no tienen casa y llevarles regalos? • ¿Cuándo es tu cumpleaños?• ¿Te has equivocado al dar un regalo?• ¿Cómo conociste a tus Elfos?• ¿Has inventado juguetes o cómo los haces?• ¿Cuantas galletas te comes en una sola noche?

DATOS CURIOSOS• Una vez se cortó el fleco con unas tijeras. • Le gusta y divierte mucho Bob Esponja• No le gusta el aguacate, le gustan las matemáticas y comer hamburguesas.

Alice Torres Mendoza

• Tiene 5 años• Va en kínder 3 en el grupo de las libélulas

PREGUNTAS A SANTA

• ¿Hay pingüino dónde vives?• ¿Me puedes presentar a todos los renos?

• ¿Puedes venir en el día a mi casa para darte un abrazo y un beso?• ¿Tienes mascotas?• ¿Además de hacer juguetes que haces?

DATOS CURIOSOS

• Es una niña súper inteligente pero que debe de poner más atención en la escuela y nada de enojos ni desobediencia.• Está distanciada de su papá pero él la quiere mucho, Santa dile que no es bueno estar molesto

Ximena Ruiz y su HERMANO Alex,

• Ximena tiene 8 años y Alex cumplió 4 el pasado 18 de diciembre

• Xime va en 2 do. Primaria y Alex va en Kínder 2

PREGUNTAS A SANTA XIME• ¿Juegas a aventarte bolas de nieve con la señora Claus? • ¿Cuál es su duende favorito?• ¿Entrenas a los renos para volar?• ¿Cómo es el polo norte • ¿Tienen perros en el polo norte?PREGUNTAS A SANTA ALEX• ¿Puedo ir al Polo Norte?• ¿Cuál es tu reno favorito?• ¿Es muy grande la fábrica de juguetes?

DATOS CURIOSOS XIME Y ALEX XIMENA

• Le gusta picadillo y pizza, no le gusta la cátsup• Adora a su perrita se llama Moka es café obscuro y es grande tipo labrador tiene 5 años • Le gusta la película del calendario de Navidad• Siempre le decimos nosotros y en la escuela los maestros que no debe estresarse si algo sale mal , debe respirar y buscar una solución, no llorar a la primera de que algo sale mal

ALEX

• Le gusta ver peppa pig , paw patrol, Dino Dana • Le gusta el jugo de naranja , sandía y no le gusta la papaya y el aguacate • Travesuras: le gusta jugar con agua y moja todo y le cuesta recoger su cuarto