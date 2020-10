Kamala Harris y Mike Pence se dieron con todo: Rafael Fernández

Kamala y Pence se dieron con todo, en particular Kamala arremetió con todo en contra de Trump sobre todo en relación al mal manejo de la pandemia, así lo comentó el especialista Rafael Fernández de Castro en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Señaló que a los republicanos les ha ido muy mal a últimas fechas con el contagio del Presidente Donald Trump y eso quedó demostrado en el debate de ayer entre los candidatos a la videpresidencia de los Estados Unidos.

Se habló de nueve temas como en energía en los que Pence el colocó buenos ganchos a Joe Biden el candidato presidencial demócrata, ero Kamala estuvo bien en relación a temas de grupos racistas y héroes de Guerra, por lo que la decisión está dividida.

Selañó que Pence es un agente con aplomo, muy religioso de la administración Trum, por lo que el debate no cambia nada pero hay que ver las distintas facetas, pues ambos se vieron presidenciales y se dieron con todo.

Kamala por su origen no podría atacar más, la interrupción se dio en varias ocasiones de parte de Mike Pence, sin embargo ella no se dejó, es ácida y dura aunque puede o no gustar a la población, señala Fernández de Castro.