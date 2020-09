Tengo mano suave pero firme, no soy florero: Olga Sánchez Cordero

Tengo mano suave pero firme, no soy florero aseguró la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ante los señalamientos de que ha sido objeto en medios.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la titular de Gobernación dijo que no es oportuno pronunciarse respecto a consulta popular, pues se debe esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y ante las declaraciones del ministro Aguilar Morales dijo que la pronunciación de un ministro no significa el posicionamiento de todos, pues un proyecto no es una resolución acabada.

Respecto al trabajo con los gobernadores negó que haya maltrato, pues ellos han dialogado con el secretario de Hacienda para avanzar en la redistribución de los ingresos para los estados; no obstante dijo que la caída de la recaudación y la semiparalización de la economía y la crisis que tenemos al igual que en todo el mundo generó la escasez de recursos por lo que estos deben de ser redistribuidos; por lo que también se están haciendo esfuerzos para que los grandes contribuyentes paguen lo que deben.

Respecto al tema del agua y lo dicho por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que desde diciembre del año pasado hubo conversaciones con todos los gobernadores involucrados en el pago de agua quinquenal a Estados Unidos, que hace cinco años se quedó a deber, por lo que en este ciclo se debe cumplir, las condiciones en este año son otras.

Y señaló que fue Corral el encargado de hacer el boletín de compromisos alcanzados en la reunión. Recalcó que el agua es federal y mañana sostendrá una reunión con las autoridades de riego de la zona pues prefiere hablar con agricultores que son los directamente afectados y con los alcaldes.

La secretaria reiteró su acusación de misóginos a medios que le han llamado florero y que cuestionan su desempeño. “Estoy trabajando todos los días mi esencia no es de dar manotazos tengo mano suave pero firma, me dicen florero por ser mujer, a ningún hombre del gabinete señalan así”.

Y respecto a su plantita de mariguana dijo que la ha plantado en el jardín y se pronunció a favor de la ley “queremos que salga la ley por el uso medicinal y el cáñamo puede generar muchos materiales de construcción, energía, etc.” Y también para uso lúdico, pues dijo que no hay que andar con tapujos.