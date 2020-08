Miedo a ser vulnerable

Shulamit Graber, psicóloga clínica y terapeuta de pareja y familiar con más de 30 años de experiencia. Autora del libro: Agonía en la incertidumbre.

TW: @shuly_graber // Fb. Shulamit Graber terapeutaInstagram: Shulamit Graber // Infoshulamitgraber@gmail.com

La vulnerabilidad conecta con uno de los componentes más importantes del bienestar: la conexión, ¿cuándo estamos conectados o desconectados? la conexión le da sentido a nuestra vida y nos une o desune.

La vulnerabilidad es la lucha interna x estar conectados o desconectado.

Otro tema importante que conecta con la Vulnerabilidad es la Confianza

La confianza es una emoción que tiene 4 patas:

• Confiabilidad= historia en común, promesas (confiabilidad no es lo mismo que confianza)

• Involucramiento= qué tan involucrado te veo con lo que estás haciendo conmigo

• Competencia = qué tan competente te ves

• Vulnerabilidad = quién vas a ser tu si yo me equivoco ¿Cómo te sientes contigo? ¿Con tus promesas? ¿con el cumplimiento de tus deberes?....

• ¿Si no eres vulnerable que eres? ¿invulnerable?

• Cuando me acerco o veo a alguien vulnerable, me dan ganas de ayudarlo.

• Si quieres tapar la vulnerabilidad, “te enredas contigo mismo”, ya que quieres “taparte tanto” (ej. Manos tapando partes del cuerpo) que acabas más incomodo contigo de lo que estabas antes… y te quedas “inmóvil” por lo único que muestras es que es más importante tapar “tapar que trabajar”…

• Imagen = no es lo mismo que identidad.

• La imagen es lo que quiero que el otro vea de mi…”quiero que el ogro vea algo que quiero que vea”…

• Identidad esta la construimos con el otro, es una suma matemática de quien yo creo soy, más lo que el otro me refleja que soy…

• Ego= no eres ego, no somos ego, tenemos ego, por lo que no hay que pelearnos con él y resistir sino aliarnos con el….

• Recuerda: no puedo regular ni gestionar nada que no acepte. No pelearnos con el ego sino regularlo porque sin ego no sobrevivimos, el ego nos alerta, es parte del yo.

• Ego sube sus defensas para que “no lo saques del juego” – se rigidiza y teme que el otro lo vea vulnerable y por ello tapa sus debilidades….

• Por ejemplo: Pareja que tiene miedo a no ser buen amante, mujer que gana más dinero, empresario que corta a personal porque pone en juego su imagen, etc.Conclusión importante

• Tapar la vulnerabilidad afecta la relación con el otro y por lo tanto la Resiliencia, porque nos ponemos en “modo resistencia” y en esta modalidad lo que hacemos es tapar nuestra propia vulnerabilidad.

Cuando el ego predomina, se protege y por ende “el ser” y la relación se desvanece”…