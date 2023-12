Los peores consejos que te han dado sobre el "Amor"

En cabina platicamos con:

La psicoterapeuta Tere Díaz, especialista en desarrollo personal y terapia de pareja. Su más reciente libro ¿Cómo identificar a un patán?; (TW: @tedisen // @LaMontana_ // terediaz.com).

También con la psicoterapeuta Anamar Orihuela; conferencista, tallerista, escritora. Fundadora de la clínica HERA y creadora del método HERA. Ha creado he impartido por más de 15 años ininterrumpidos, diplomados de autoestima para hombres y mujeres. Autora de los Betseller "Hambre de hombre". "Transforma las heridas de tu infancia", "Sana tus heridas en pareja". (TW: @AnamarOrihuela // anamarorihuela.com.mx)

Y por último con el tanatólogo Mario Guerra; conferencista, business coach, psicoterapeuta. (TW: @marioguerra // encuentrohumano.com) estuvieron en cabina con Martha Debayle y nos contaron cuáles son los peores consejos de amor han dado y de que se trata el amor realmente,y una relación.

Ampliar

¿De que se trata el amor?

En promedio nos vamos a enamorar 7 veces en la vida

El cerebro cada enamoramiento lo lleva de forma diferente

El enamoramiento dura 3 años

El lapso de pasión intensa dura en promedio siete meses

Luego se transforma y se procesa en otros circuitos del cerebro

El amor tiene los mismos efectos calmantes que un analgésico, pues es tan potente como la cocaína

Tardamos solo un quinto de segundo en enamorarnos

Según una teoría matemática, uno debería de tener una docena de citas antes de escoger una pareja, para que así uno tenga una mayor oportunidad de encontrar el verdadero amor

El amor y los mexicanos

FUENTE: INEGI

El número de matrimonios gay aumentó en 153%.

4 de cada 10 parejas se divorcian a los 5 años.

El número de parejas que deciden casarse disminuyó 10%.

5 de cada 10 parejas prefieren vivir en unión libre.

Sólo 1 de cada 5 piensa que se casó con su alma gemela.

Si un hombre piensa que su mujer es infiel, tiene 50% de probabilidad de tener razón. Cuando una mujer piensa que su spiderman le es infiel, tiene el 85% de probabilidad de tener la razón.

El 68% de los hombres piensa que invitarlos por un café significa que quieres tener relaciones sexuales con ellos.

El 70% de las mujeres, dice que si supiera lo que sabe ahora de su marido, no se hubiera casado.

En 1999 el porcentaje de menores de edad que se casaban era del 16%, ahora es de 1.8%.

Los porcentajes de causas de divorcio son:

54.5% cuando una persona del matrimonio lo decide.

36.3% por mutuo consentimiento.

3.4% separación por 2 años o más.

Los peores consejos que te han dado sobre el "Amor"

Tere Díaz

Así como en ocasiones un médico te da una pastilla que resulta que te enferma más que la enfermedad misma, hay consejos amorosos que llevan las relaciones a la catástrofe.

1. Dale un poquito de celos para que no sienta que te tiene segura.

2. Hazlo sentir que él es más que tú. A los hombres les gusta eso….

3. Si lo quisieras de verdad no tendrías ojos para nadie más. Algo debe de andar mal.

4. Se perdona casi todo, menos una infidelidad.

5. Si te quiere de verdad va a cambiar, se trata de que sienta tu amor.

6. Si tomas terapia te vas a divorciar.

7. Trata de tenerlo contento. Ya desde antaño nos previene Tomás de Aquino con que “no se puede precisar el camino a la felicidad pero sí el de la desgracia: tratar de complacer a todos”. No somos “monedita de oro”: quizás no lo hayamos sido para nuestros padres, menos aun para nuestro compañero de vida.

8. Si de verdad te ama cambiará por ti. Las personas cambiamos cuando queremos y más frecuentemente cuando necesitamos hacerlo en tanto que la forma en que hemos venido procediendo no nos funciona más. Desear que la pareja cambie por nosotros, es eso: un buen deseo, una ilusión.

9. Hablando te va a entender. Si le explicas, y le explicas, y se lo dices con calma y con amor, lo va a entender.

10. Disimula tu inteligencia y tu posición económica porque lo vas a espantar.

11. Si hay amor TODO se puede resolver.

Anamar Orihuela

Para el amor todos nos sentimos unos expertos.

Una vez me dijeron “Cásate con alguien que tenga la misma educación y nivel socieconómico que tu”.

Mientras pague las cuentas lo que haga de la puerta para afuera no tiene importancia.

Cásate con alguien que te ame más que tú a él porque así no vas a sufrir, el otro es quien se va a esforzar.

Embarázate aunque él no quiera, así aseguras tu futuro.

Mijita, con que el hombre sea trabajador, buena onda y te quiera con eso es suficiente para vivir bien.

Tu dile que si a todo en el sexo y luego le pides lo que quieras y te lo dará.

El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece.

No procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido.

No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.

El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá. Porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas.

Mario Guerra

1. Ten un hijo y lo amarras.

2. Tener un hijo va a salvar su relación.

3. Vete de la casa y verás cómo te busca.

4. Págale con la misma moneda (lo que sea que haya hecho).

5. Nunca se vayan a la cama enojados.

6. Nunca le preguntes si todo va en serio porque le espantas.

7. Antes de casarte los ojos bien abiertos, después de casarte los ojos bien cerrados.

8. Si no protestas te va a querer más.

9. Tienes estándares muy altos.

10. El tiempo todo lo cura.

11. Perdona y olvida.

12. Todos merecen una segunda oportunidad.

13. No le perdones nunca.

14. Quedate por los hijos.

15. Divorciate

16. Si se aman todo va a salir bien.

17. Con tu amor lo vas a cambiar.

18. Todo tiene que ser 50%-50% (Deberes y derechos)

19. Amar es sufrir y querer es gozar.

20. Nunca tengas relaciones sexuales ni vivas con alguien antes de casarte.