Pese a plan contra inflación, ciudadanos aún ven aumento

Pese a la implementación de la política de López Obrador para regular el precio de los productos de la canasta básica, ciudadanos siguen pagando altos costos por frutas y verduras de consumo diario.En un recorrido realizado por W Radio en el Mercado de Abastos, productos como aguacate, plátano, manzana y cebolla, continúan con la tendencia al alza. A decir de los entrevistados los efectos del plan contra la inflación aún no se reflejan.

Para los comerciantes esto también ha representado un golpe, ya que hay menos afluencia de compradores y su consumo es reducido."Yo pienso que no se va a reflejar porque cada vez que vengo hay aumentos y aumentos, uno quisiera que se parara ahí porque el dinero ya no alcanza".“Sí cómo no, simplemente, nosotros consumíamos mucha calabacita por dieta que llevamos y la compramos hasta en 8,7 pesos ya ahorita 14”.

“Precios caros, poca venta, está solo el mercado...se venda o no se venda, aquí hay que pagar la renta, haya venta o no haya venta”.

En el caso del aguacate el kilo oscilaba los 90 pesos, la manzana roja de 38 a 43 pesos, el plátano Chiapas en 26 pesos y la cebolla blanca en 13 pesos.