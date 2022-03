Vacunación sin cita se realiza ágil

Concurrida y de manera ágil avanza la jornada especial de vacunación contra el COVID-19 en el Macro módulo del Auditorio Benito Juárez, donde se aplican refuerzos, así como primeras y segundas dosis de AstraZeneca sin previa cita. Los asistentes, tanto adultos como jóvenes, destacaron la rapidez del proceso, pues les tomó entre 20 y 25 minutos poder recibir su vacuna:

"Muy lindo todos, que así me hubiera tocado en los otros no que 3 vueltas no muy bien todo,- - Un poquito desorganizado respecto a la vez anterior pero bien todo bien.- -Desde que entramos a la salida unos 25 minutos, al parecer era el refuerzo aprovechó que era su cita,- -Si fue muy rápido unos 15 minutos".

La jornada se llevará a cabo hasta el viernes 1 de abril de 4 a las 6 de la tarde. Como requisitos se pide contar con el registro Federal en la plataforma mi vacuna.salud.gob.mx, presentar identificación oficial y el comprobante de la última vacuna a quienes acuden por segunda dosis o refuerzo.