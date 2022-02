Cáncer, persiste el desabasto de medicamentos

Contrario a lo que ha afirmado el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) respecto a que existe abasto suficiente de medicamentos oncológicos en el país, familiares y pacientes con cáncer en Jalisco continúan padeciendo la falta de fármacos.

“Medicamentos que son básicos como paracetamol no había, yo le pido a Dios que si haya porque el que me están suspendiendo mi medicamento a mí me afecta y ya me dijo el oncólogo que si no lo termino mi cáncer puede regresar-. –El año pasado lo empecé a notar porque mi hijo recibía quimioterapias con un costo alto y no ocupan solo una cajita”.

Señalan que además del desabasto de oncológicos, también hay escasez de medicamentos básicos como el paracetamol.