Familiares no fueron avisados del cierre de Puente Grande

Por: Redacción W Radio

Familiares de reclusos de Puente Grande CEFERESO (Centro Federal de Readaptación Social) 2 de Occidente señalan que no fueron informados del cierre del penal, ni tampoco saben a dónde se llevarán a los internos, la señora Sandra Gómez madre de un reo señala que se enteró por medios de comunicación y un grupo de whatsApp con otros familiares: "Nunca nos avisaron nunca un trabajo social nos avisó algo nada, nos ignoraron todos los familiares, y eso que mi hijo me dijo que estaban trasladando no sabe él tampoco dónde se lo van a llevar solo dijo que había llegado el camión y sacado a algunos que les dijeron que arreglaran sus cosas". Esta mañana comenzó ya el traslado de algunos internos del penal federal de Puente Grande sin embargo la información es escasa y no se sabe a dónde serán trasladados los 376 reos, aunque se mencionan los estados de Nayarit, Guanajuato y Michoacán, así como Chiapas y Oaxaca.

Cancelaron últimas visitas

Reos de Puente Grande que serán trasladados a otros penales no podrán despedirse ya que suspendieron las visitas sin dar aviso a sus familiares, quienes señalan se encuentran en total incertidumbre ya que tampoco fueron avisados del cierre de esta cárcel, comenta Sandra Gómez madre de un interno: "Pedimos que nos dejaran a donde le dejan a uno cartas y tampoco, porque ya no había personal que estuviera trabajando, nosotros no queremos la visita completa con media hora que nos dieran para despedirnos de ellos entonces nos están negando todo, nos ignoraron completamente a todos los familiares. llegó el camión unos van para Oaxaca y otros para Chiapas". Los familiares esperan en la garita desde temprano y desde ayer para intentar ver a sus familiares pero no se les ha permitido y algunos internos ya fueron trasladados, las últimas visitas se permitieron el sábado y domingo.