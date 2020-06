Abrirán centro de aislamiento voluntario para Covid19

Por: Víctor Ramírez

La Universidad de Guadalajara (UdeG) y el gobierno estatal anunciaron la creación del centro de aislamiento voluntario en el Hotel Villa Primavera, será un espacio destinado para pacientes que no pueden estar en casa por Covid y servirá para frenar las cadenas de contagio que pueden generar personas que no requieren de una cama de hospital para su recuperación. El rector de la UdeG detalló sobre este espacio: “El centro de aislamiento voluntario cuenta con 99 habitaciones, 20 suites y 53 cabañas. Se han adecuado las instalaciones para poder recibir a todos los casos positivos asintomáticos o leves, y se utilizará el cien por ciento de las instalaciones; habrá una área de sexo femenino y una de masculino, y para los trabajadores universitarios que se van a quedar para atender este centro”. Para atender a los huéspedes se contará con 100 empleados que atenderán las áreas de: alimentos, mantenimiento, limpieza. Se contará con una área médica integrada por: enfermería, una ambulancia para atención las 24 horas, psicología y nutrición.

En una primera fase se podrá atender a 198 personas, mientras que en una segunda fase se alcanzará la cifra de 417, además de que el Hotel Montecarlo en Chapala se mantendrá cerrado para que, en caso de ser necesario, sus 49 habitaciones puedan ser utilizadas para este mismo fin.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que este centro entrará en operaciones a partir del próximo lunes y que es un esfuerzo que surge de las mesas de trabajo en salud: “Medidas como éstas permiten cortar la cadena de contagios. Fue una propuesta del Rector General, quien puso a disposición la infraestructura del hotel, un espacio extraordinario que ayudará a enfrentar esta emergencia”. La cordinadora estratégica de desarrollo social de Jalisco, Anna Bárbara Casillas, explicó que los criterios de ingreso son: diagnóstico de COVID-19 confirmado por PCR o Prueba Rápida realizada en laboratorios autorizados; caso leve o asintomático de la enfermedad; ser mayor de edad y menor de 60 años; no tener comorbilidades de riesgo; habitar en vivienda con una sola habitación para dormir o con un índice de hacinamiento de tres o más personas por habitación.

Contarán con seguridad



Al anunciar el primer centro de aislamiento voluntario de personas con síntomas leves de Covid-19, el gobernador Enrique Alfaro señaló que se tendrá la suficiente vigilancia de elementos de la Policía Estatal para garantizar tanto la seguridad de quienes atenderán a los pacientes como a los propios afectados por el virus y que se hospedarán en el Club de la Universidad de Guadalajara ubicado en el Bosque de La Primavera: ”Queremos reforzar la parte de seguridad del personal que va a laborar y no supuesto de los propios ciudadanos que van a estar aquí, es muy importante dar un mensaje de tranquilidad y de certeza a los fraccionamientos campestres que hay aquí en la zona para decirles que no hay ningún riesgo que tenemos todas las medidas tomadas, que no hay ninguna posibilidad de que el virus se propague con el viento con otro tipo de factores que no tengan ningún pendiente, que nuestros especialistas de salud establecido todas las medidas de aislamiento”. Desde el próximo lunes podrán ingresar las primeras personas y la capacidad es hasta se 198 pacientes ya que se instalarían dos por cada una de las 99 habitaciones y serán atendidos por 100 personas entre médicos y personal de apoyo para alimentos .

Estrategia en Jalisco funciona

La estrategia implementada por Jalisco para contener los contagios de Covid-19 fue la correcta y prueba de ello es que no se ha llegado ni a los 500 fallecidos, en cambio en la Ciudad de México en donde la reacción fue posterior llevan casi 5 mil, por lo que Jalisco no esquivó el camino aseguró el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva: "Pero no tenemos que tener duda los jaliscienses hemos sido el mejor estado que ha conducido esta pandemia de la mejor manera y el gran indicador es las muertes de la cdmx, Jalisco ha evitado gracias a la anticipación que hemos tenido". Dijo que en condiciones iguales de movilidad, de habitantes y condiciones similares, los resultados son diferentes y eso avala el trabajo hecho.