Ángel Leaño listo en una primera etapa con 265 camas

Por: Luis Antonio Ruiz

El director general de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Jalisco José de Jesús Méndez de Lira, informó que el Hospital Ángel Leaño que está en comodato con el estado para atención de pacientes de Covid-19, tiene una capacidad hospitalaria en ese momento de 265 camas: “En este momento nuestra capacidad hospitalaria es de 265 camas incluye en 21 camas de terapia intensiva 5 camas en sala de urgencias 5 consultorios en las cuales tienen 9 camas para estabilizar a los pacientes y un quirófano”. A la fecha ya se tiene 104 personas contratadas para la atención médica.

Reconoce el coordinador general estratégico de crecimiento y desarrollo económico, Alejandro Guzmán Larralde el apoyo de los empresarios que aportaron para el equipamiento del hospital Ángel Leaño para la atención médica de pacientes de Covid-19: “Llévamos 85 millones de pesos, entre los kit hospitalarios que son todos los kits que ven dentro de las habitaciones, equipo de protección personal, donaciones en especie para infraestructura, toda la parte de equipamiento de enfermería, de urgencias, la parte de los respiradores, los carritos de resucitación etcétera. El desglose en lo general está así, fueron 5 millones de pesos para toda la parte de kits que aun cuando se consiguieron 500 que esa fue la donación de uno de los organismos, los vamos a ir utilizando gradualmente como se vaya requiriendo”. El coordinador indicó que se tienen inventariadas las donaciones y que después que pase la contingencia se destinarán a distintos hospitales públicos.

725 hospitalizados por Covid en Jalisco



El secretario de salud en Jalisco Fernando Petersen Aranguren informó que a la fecha se tienen hospitalizados por Covid-19, a 725 pacientes entre la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y hospitales privados: "Llevamos 63% de reconversión, estamos preparados en el 63% cuando nuestro número de ocupación es de alrededor de un 24% es decir, estamos adelante, estamos preparados para no vernos sobresaturados ni en la penosa y angustiosa necesidad de atender pacientes sin estar preparados. Al día de hoy tenemos 459 pacientes hospitalizados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 173 pacientes hospitalizados en la Secretaría De Salud Jalisco, 26 pacientes hospitalizados en el ISSSTE y 67 pacientes hospitalizados en los diferentes hospitales privados de la ciudad”.

Piden a empresarios cumplir horarios escalonados de salida

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez hizo un exhorto a los empresarios de Jalisco para que cumplan con su personal sobre las medidas sanitarias y con esto evitar más contagios: "Necesidad de apretar y exigir al sector privado que cumpla los compromisos y acuerdos establecidos para cumplir en el escalonamiento de horarios en salida de trabajadores sino no vamos a poder hacer que baje el transporte público, ese fue un compromiso de los empresarios". Asimismo hizo un llamado a los jaliscienses a no bajar la guardia para evitar más casos, ya que los primeros 15 día de Junio fueron muy críticos ante el número de casos y que se tiene que acostumbrar a vivir con esto y cuidar a la población de riesgo: "Las personas que se encuentran en la población de riesgo que tienen diabetes, hipertensión los adultos mayores, etc, estamos en un momento si logramos reforzar vamos a salir de este enorme desafío que es enfrentar la pandemia en Jalisco". 93 municipios de los 125 de Jalisco registran Covid-19.