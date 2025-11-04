Cambio de color de ojos quirúrgico: ¿Vale la pena el riesgo?

Cirugía de cambio de color de ojos / Zastavkin

En las redes sociales, la ilusión de transformar el color de tus ojos permanentemente en un vibrante verde o un azul profundo se ha convertido en una tendencia viral. Influencers lo muestran como un “retoque” más, pero detrás de esta moda estética, se esconde una oscura realidad médica.

Cirugía de cambio de color de ojos / Artur Debat Ampliar

La visión no es un juego y, como advierte la Academia Estadounidense de Oftalmología (AAO), este procedimiento puede costar mucho más que los $5 mil dólares (aprox. $92 mil pesos mexicanos) que cuesta la intervención.

Para aclarar dudas, Martha Debayle habló con el Dr. César Sánchez Galeana, Cirujano Oftalmólogo, a través de W Radio, quien nos advierte: no existe una cirugía segura para cambiar el color de un ojo sano con fines puramente estéticos.

Los alarmantes riesgos de las cirugías cosméticas de ojos

Los datos no mienten. Las principales organizaciones médicas han lanzado graves advertencias sobre estas intervenciones, pues el riesgo desproporcionado no compensa el beneficio puramente estético.

Riesgo de Cirugías Adicionales: La AAO señala que hay necesidad de cirugías adicionales hasta en el 30% de los casos .

La AAO señala que hay necesidad de cirugías adicionales hasta en el . Problemas Graves Comunes: La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta tasas de glaucoma de hasta un 25% y uveítis recurrente (inflamación repetitiva del ojo) en hasta el 40% de los pacientes .

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta tasas de y (inflamación repetitiva del ojo) en hasta el . Pérdida Visual: El riesgo de pérdida visual significativa alcanza el 10% de los pacientes que se someten a estos cambios.

“Hoy sabemos que ninguna de las técnicas disponibles para ojos sanos —implantes cosméticos, láser para aclarar el iris o tatuaje corneal estético— ofrece un perfil de seguridad adecuado,” afirma el Dr. Sánchez Galeana. “La mayoría de los pacientes que acuden luego a consulta lo hacen con daños irreversibles.”

Cirugía de cambio de color de ojos / Maria Teijeiro Ampliar

Los 3 procedimientos estéticos que debes evitar

El especialista detalla las técnicas más comunes y sus peligros, ninguna de ellas cuenta con respaldo robusto para cambiar de color un ojo sano:

Implantes de Iris Cosméticos

Este procedimiento coloca un disco de silicón de color frente al iris sano. El riesgo es muy alto: puede causar glaucoma, cataratas, edema corneal y, finalmente, requerir la explantación y múltiples cirugías de rescate.

Láser para “aclarar” el iris (fotoablación del pigmento)

Utiliza disparos de láser para eliminar el pigmento del iris con el objetivo de aclararlo. Es experimental y puede causar daños severos como glaucoma pigmentario, ya que el pigmento liberado puede obstruir el drenaje del ojo y disparar la presión intraocular.

Queratopigmentación (tatuaje corneal)

Introduce pigmento en la córnea para simular un nuevo color. Aunque es menos invasiva intraocularmente, no está exenta de graves riesgos como infecciones, inflamación, sequedad, pérdida de contraste, resultados irregulares y compromiso de la calidad visual (halos o deslumbramiento). Además, es difícil de revertir.

Alternativas seguras y recomendaciones finales

La única manera segura y recomendada de cambiar tu look es con lentes de contacto de color graduados o estéticos, adaptados profesionalmente por un optometrista u oftalmólogo, manteniendo una higiene estricta. Algunas recomendaciones que no debes pasar por alto

Desconfía si te ofrecen estas cirugías “sin riesgos”; no hay ninguna 100% segura para ojos sanos.

si te ofrecen estas cirugías “sin riesgos”; no hay ninguna 100% segura para ojos sanos. Evita el turismo médico para implantes cosméticos; hay reportes de ceguera parcial.

para implantes cosméticos; hay reportes de ceguera parcial. Opta por lentes de contacto adaptados profesionalmente y con higiene impecable.

adaptados profesionalmente y con higiene impecable. Si tienes ojos sanos, la recomendación es NO someterse a cirugías para cambiar el color del iris.

La vista no se recupera, y los riesgos de estas cirugías simplemente no compensan el beneficio estético. La belleza real también es elegir lo que cuida tu bienestar a largo plazo.