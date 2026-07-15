DEA debería trabajar en E.U… desafortunadas sus declaraciones sobre gobierno de México: Sheinbaum

Rechazó la presidenta Claudia Sheinbaum la declaración de Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), que el gobierno de México está ligado al crimen organizado y que incluso entre ambos hay una conexión mortal.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria calificó los comentarios de desafortunados y enfatizó que tienen fines políticos y por el contrario le recomendó a la DEA, trabajar en problemas que tienen al interior del país vecino.

“Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera, porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo. segundo, me parece a mí que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos. Hay producción de metanfetaminas en los Estados Unidos y de otras drogas, pero, además, la venta de droga, la mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando. Y hay otro tema muy importante, recientemente se dio a conocer de un elemento de la DEA vinculado con el narcotráfico. Pero no solamente es uno, hay muchos casos”.

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Y es que durante la primera Cumbre de Estados Unidos Libre de Fentanilo, Terry Cole, aseguró que en la estrategia de seguridad contra los cárteles del país vecino, ha permitido la incautación de 568 millones de dosis de este narcótico. Visiblemente molesta, Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos, trabajar en colaboración con México, pero dijo, de manera respetuosa.

“Entonces, hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización, y no estar con declaraciones que en realidad es política, porque justamente sale el día, esta declaración, de que informamos que hay una reducción de los homicidios dolosos de 48 por 100. Si un gobierno está vinculado con algún grupo delictivo, no puede haber disminución de delitos, es una contradicción. Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y a que siga, en todo caso, colaborando con el gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta”.

Sheinbaum Pardo consideró que sería importante que el gobierno estadounidense informe sobre lo ocurrido al ex agente de la DEA que tenía relación con abogados de narcotráficantes o si continúa o no la investigación.

La Jefa del Ejecutivo Federal, enfatizó que su administración sigue trabajando por pacificar el país y en contra de grupos delincuenciales lo que enfatizó, se muestra en la reducción tanto de homicidios dolosos como los delitos de alto impacto, algo que aseguró, no ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, donde su ex titular de seguridad, Genaro García Luna, tenía acuerdos con cárteles de la droga.

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