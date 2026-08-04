Hay tres motivos para sancionar a un medio con “derechos de audiencia”… no el contenido: Sheinbaum

Contenido no es motivo para sancionar a medios, pero si no emitiste tu código de ética de acuerdo a plazo, sí sería una sanción, detalló la mandataria. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Los derechos de audiencia fueron defendidos nuevamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que si el gobierno hubiera querido censurar a los medios de comunicación, ya lo hubiera hecho. La mandataria respaldó el proyecto de consulta para construir los lineamientos de derechos de audiencia como parte de la Nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Ante las diversas críticas y señalamientos por censura ante el planteamiento de sanciones a la radio y televisión, la Primera Mandataria enfatizó que sólo existen tres motivos por los cuales podría existir una multa por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y que se marca en el proyecto que se puso a consulta pública.

“Pero ahora sí dicen: el derecho de las audiencias no es derecho de las audiencias, es censura del gobierno. Es absolutamente falso, porque el gobierno no interviene. Y el único, la única forma en que esta comisión que tiene autonomía técnica pueda sancionar a un medio con una multa, es tres acciones que no cumpla. Una, que no publique su código de ética. Si no publicas tu código de ética, que esté en los lineamientos, entonces podrás ser sancionado. Dos, si no nombras a tu defensor de las audiencias. Y tres, si no estableces un mecanismo para que la gente pueda quejarse. Son las únicas tres en las que se puede multa”.

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Consulta pública y reglas para los medios

Insistió que se busca una autorregulación por parte de los medios y generar la condición para que la gente pueda acercarse y quejarse de una información difundida buscando su derecho de réplica, pero enfatizó que no interviene como antes ni la Secretaría de Gobernación ni otra instancia del gobierno federal.

“¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No. Eso no dicen los lineamientos. ¿Qué más dice? Cuando alguien te pagó por una publicidad, sea el gobierno o sea una entidad privada, pero lo dices en el espacio de noticias o de comentarios, no en el espacio de los comerciales, pues entonces tienes que poner ahí al principio del programa P y cerrar P, espacio pagado, o al principio del programa decir, “Este programa tiene contenido de información y de opinión.”

Así mismo respondió al dirigente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero quien afirmó que la oposición exigirá que la Presidenta garantice que dentro de “La Mañanera del Pueblo” cuente con derecho de réplica.

“Todos pueden replicar la mañanera. ¡Todos! Es más, la replican todos los días. Estoy estoy segura que lo que hoy estoy diciendo aquí va a ser comentario de todo el día. Pues es una réplica que están haciendo desde los medios, desde las redes. Este espacio tiene derecho de réplica, lo que no quieren es que el gobierno pueda replicarle a los medios”.

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Código de ética y participación ciudadana

Reiteró que entre los principales objetivos de los lineamientos es que no se engañe a la audiencia con información que es pagada o una opinión, como parte de una noticia real y dijo que corresponderá al medio de comunicación definir el tipo de contenido a través de su código de ética.

“Es cierto que hay muchos medios que mienten abiertamente, pero para la democracia es mejor un esquema como el que planteamos que censurar y que la gente haga su propia opinión. Si el código de ética dice voy a ser plural, es público y no se es plural, bueno, la gente va a decir, bueno, pues, ¿cuál es esa ética que ni siquiera se cumple con su código de ética? Si en su código de ética dice voy a mentir, tengo derecho a mentir para informar, bueno, pues la gente va a saber cuál es el código de ética del medio. Es mejor eso a que el gobierno, tenga como eran las secretarías de Gobernación antes, dedicado a censurar”.

En tanto la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, reiteró que tras la convocatoria de participar en la consulta pública, se desató una narrativa que calificó como alejada de la realidad, estableciendo que lo que se pretende es que sea el Estado el que determine como última palabra qué es verdad y qué no lo es con el fin de callar voces y limitar opiniones. Sin embargo, enfatizó que hasta ahora no existe un planteamiento definitivo y llamó a esperar los resultados de la participación ciudadana y de los involucrados. Los derechos de audiencia continuarán en análisis como parte del proceso de consulta.

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