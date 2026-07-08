La Odisea: ¿De qué trata la obra original en la que se basa la película de Christopher Nolan?

Mx - 'La Odisea' de Christopher Nolan comienza a ser una de las cintas más esperadas del año

La Odisea es una de las películas más esperadas del año. En días recientes, se hizo la primera alfombra roja para presentar lo que muchos dicen y han descrito como la “obra maestra” del director Christopher Nolan pero, no es de sorprenderse que tenga un impacto en la carrera debido a la gran obra de Homero, así que si no sabes de qué va, te contamos todo el chismecito cinéfilo.

¿De qué trata la obra original ‘La Odisea’ de Homero?

La Odisea de Homero, es un poema épico escrito por el poeta griego hace más de 2,700 años. Es considerada una de las obras más importantes de la literatura universal.

La historia sigue a Odiseo (Ulises), rey de Ítaca, que intenta regresar a su hogar después de haber luchado durante diez años en la Guerra de Troya. Sin embargo, el viaje de vuelta resulta mucho más complicado de lo esperado y termina durando otros diez años debido a que enfrenta todo tipo de obstáculos, criaturas mitológicas y la ira de algunos dioses.

A lo largo de su travesía, Odiseo se encuentra con personajes muy famosos de la mitología griega como el Cíclope Polifemo, las Sirenas, la hechicera Circe, la ninfa Calipso y el monstruo de varias cabezas Escila, entre muchos otros. Cada encuentro pone a prueba su inteligencia, valentía y capacidad para sobrevivir.

¿Qué tan relacionada está la obra de Homero con la de Christopher Nolan?

Las críticas hasta el momento es que no es fiel a la de Homero. Muchos especialistas que ya lograron ver la película ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, señalan que la película no busca ser una adaptación literal. Incluso, el mismo Nolan ha reconocido que reestructuró partes del poema para que funcionaran mejor para la película moderna y que su objetivo era entretener tanto a quienes conocen la obra como a quienes nunca la han leído.

Asimismo, historiadores y expertos recuerdan que el poema original fue transmitido oralmente durante siglos, y ha tenido innumerables reinterpretaciones, por lo que consideran natural que Nolan haga la suya.

¿Qué es lo que se dice sobre ‘La Odisea’ la película de Christopher Nolan?

Las primeras reacciones de aquellos que lograron ver la película ‘La Odisea’ de Christopher Nolan destacan que sí se conserva el corazón de la obra de Homero.

El largo viaje de Odiseo, su deseo de volver con Penélope y los temas de perseverancia, ingenio y hogar. Varios críticos e incluso el historiador clásico Tom Holland (no el actor) han elogiado que Nolan “honra a Homero mientras crea algo nuevo”