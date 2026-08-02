Con “derechos de las audiencias” no habrá censura, fue en el periodo neoliberal cuando se privatizó la conversación: Morena

Cada vez que la Cuarta Transformación impulsa medidas para democratizar el poder y colocar las garantías de la ciudadanía por encima de los privilegios de unos cuantos, aparecen sectores que buscan sembrar miedo y desinformación para conservar un modelo que les permitió controlar la agenda mediática, aseguró el partido Morena al salir en defensa del proyecto para someter a consulta los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

A través de un comunicado, el instituto político que dirige Ariadna Montiel aseguró que en los últimos días diversos actores políticos y mediáticos construyeron una narrativa falsa alrededor de esta medida, presentándola como un intento de censura, señalamiento que el partido rechazó de manera categórica.

¿Qué plantea Morena sobre el periodo neoliberal y la conversación pública?

La dirigencia de Morena afirmó que con los “derechos de las audiencias” se busca garantizar el acceso a la información y sostuvo que, por el contrario, fue durante el periodo neoliberal cuando no solo se privatizaron las empresas del Estado, sino también la conversación pública, dejando de concebirse como un bien indispensable para la democracia.

Según el pronunciamiento, en esa etapa se normalizó la propaganda disfrazada de noticia, los contenidos pagados sin identificación previa, la información sesgada y la manipulación de los hechos, con el objetivo de convertir a la ciudadanía en un espectador pasivo mientras un grupo reducido tomaba las decisiones del país.

Libertad de expresión vs. protección a las audiencias

El partido enfatizó que repolitizar la vida pública implica que la sociedad conozca, cuestione, participe y decida sobre el rumbo de la nación, por lo que reiteró su compromiso con la libertad de expresión.

“La derecha omite deliberadamente un principio igualmente importante: la libertad de expresión protege a quienes comunican; los derechos de las audiencias protegen al pueblo de México. Ésa es la diferencia entre dos proyectos de país”, citó el documento publicado por morena.

Finalmente, la representación del partido oficialista sostuvo que la democracia exige garantizar información plural, transparente, oportuna y veraz, rechazando cualquier intención de imponer una postura oficial, al tiempo que calificó de inconsecuente que quienes hoy acusan censura mantuvieran silencio en el pasado ante prácticas que afectaban el derecho a la información.

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