SEP publica calendario escolar 2026-2027; clases iniciarán el 31 de agosto

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario escolar oficial para el ciclo escolar 2026-2027, aplicable a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el acuerdo emitido por la dependencia, el regreso a clases será el lunes 31 de agosto de 2026, mientras que el fin del ciclo escolar está programado para el viernes 9 de julio de 2027, con un total de 185 días efectivos de actividades escolares para educación básica.

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¿Qué vacaciones y suspensiones contempla el ciclo escolar?

El calendario mantiene los periodos vacacionales de invierno, que comprenderán del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, así como el receso de Semana Santa, previsto del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. Las vacaciones de verano iniciarán una vez concluido el ciclo escolar en julio de 2027.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Asimismo, el documento contempla las suspensiones de labores docentes por días festivos oficiales, las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, jornadas de entrega de boletas de evaluación y otras actividades administrativas previstas durante el año lectivo.

¿Qué cambios incluye el calendario de la SEP?

Entre las novedades, la SEP mantiene una semana adicional de receso para el personal docente antes del inicio de clases, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la capacitación y organización del trabajo escolar.

El calendario será de observancia obligatoria en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

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Anótalo desde ahora: el próximo ciclo comienza el 31 de agosto de 2026. Para que luego nadie diga: «¿Quéee? ¿Ya era hoy?». 👀🗓️ pic.twitter.com/wxzd5K5cnG — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

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