Cae pistolero implicado en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco

Elementos de seguridad capturaron a un sujeto presuntamente implicado en el asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Se trata de Iván Martín “N”, quien fue en un inmueble de la colonia San Juan de Ocotán tras ser identificado como coautor material de la agresión contra la creadora de contenido.

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¿Cómo identificaron al sospechoso del feminicidio?

El imputado fue detenido durante el fin de semana luego de un operativo derivado de los trabajos de investigación e inteligencia.

Las autoridades lograron rastrear la ruta de escape tras identificar dos vehículos utilizados durante el ataque: una motocicleta y un automóvil compacto color blanco, los cuales quedaron registrados en cámaras de video particulares y en el sistema de videovigilancia del C5.

Durante la intervención en el predio, los agentes incautaron dos armas de fuego —calibres .9 y .40 milímetros—, así como teléfonos celulares y diversos identificadores que fueron integrados como indicios a la carpeta de investigación.

Traslado a Puente Grande para definir su situación jurídica

Tras su captura, Iván Martín “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente trasladado al complejo penitenciario de Puente Grande.

En este recinto, un juez de control fijará la fecha y hora para la audiencia inicial por el delito de feminicidio.

El crimen contra Valeria Márquez generó conmoción en la opinión pública debido a que la agresión armada ocurrió de manera intempestiva mientras la víctima realizaba una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

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