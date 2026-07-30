Día Internacional de la Amistad: ¿por qué se celebra el 30 de julio y cuáles son los datos curiosos de esta fecha?

Una celebración que nació con un mensaje de paz

En un mundo donde la tecnología acerca a las personas, pero también puede generar divisiones, el 30 de julio adquiere un significado especial. En esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Amistad, una efeméride que busca recordar la importancia de construir relaciones basadas en la confianza, el respeto y la empatía.

Aunque muchos aprovechan la ocasión para enviar mensajes, reunirse con sus amigos o compartir recuerdos en redes sociales, el origen de esta celebración va mucho más allá de un simple gesto de cariño. La iniciativa tiene como objetivo promover la amistad entre individuos, pueblos y culturas como una forma de fortalecer la paz y fomentar el diálogo en todo el mundo.

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¿Por qué se celebra el 30 de julio?

El Día Internacional de la Amistad fue proclamado oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, estableciendo el 30 de julio como la fecha para celebrar este valor universal. La resolución invita a gobiernos, organizaciones y ciudadanos a realizar actividades que promuevan la reconciliación, la diversidad cultural y el entendimiento entre las personas, especialmente entre las nuevas generaciones.

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Sin embargo, la idea nació varias décadas antes. En 1958, el médico paraguayo Ramón Artemio Bracho propuso crear una jornada dedicada a celebrar la amistad durante una reunión con amigos en Puerto Pinasco, Paraguay. De esa iniciativa surgió la llamada Cruzada Mundial de la Amistad, un movimiento que promovía la cultura de la paz y que, con el paso del tiempo, inspiró a la ONU a convertir la fecha en una celebración internacional.

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Datos curiosos sobre esta celebración

Aunque el 30 de julio es la fecha oficial reconocida internacionalmente, no todos los países celebran la amistad el mismo día. En naciones como Argentina, Brasil y Uruguay, por ejemplo, el Día del Amigo suele festejarse el 20 de julio, una tradición inspirada en la llegada del ser humano a la Luna en 1969, considerada un acontecimiento que unió a la humanidad.

Otro dato curioso es que en varios países latinoamericanos es común organizar el tradicional “Amigo Secreto” o “Amigo Invisible”, una dinámica en la que un grupo de personas intercambia regalos de forma anónima como símbolo de afecto y convivencia.

Además, la ONU destaca que la amistad no solo debe entenderse como un vínculo personal, sino también como un puente para superar diferencias culturales, religiosas y sociales, impulsando comunidades más inclusivas y solidarias.

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Una fecha para valorar los vínculos

Más allá de los regalos, las fotografías o las publicaciones en redes sociales, el Día Internacional de la Amistad invita a reflexionar sobre el papel que tienen las relaciones humanas en la construcción de una sociedad más empática.

En tiempos marcados por los cambios constantes y la comunicación digital, dedicar unos minutos para agradecer a quienes acompañan los momentos importantes de la vida puede convertirse en un gesto sencillo, pero con un profundo significado. Después de todo, la amistad sigue siendo uno de los lazos más valiosos capaces de unir personas, comunidades e incluso naciones.

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