UNAM debe dar certeza a los aspirantes… no creo que haya mala intención: Sheinbaum

Que se resuelvan pronto las irregularidades en el proceso de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México , fue el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que de necesitar algo la máxima casa de estudios, de parte del gobierno federal, tendrán el apoyo.

Después que la UNAM reveló que la empresa encargada de supervisar la aplicación de la prueba no cumplió con las condiciones establecidas en el contrato y asignó un solo supervisor por cada 150 aspirantes, la Primera Mandataria señaló que, si bien la UNAM es una institución autónoma, es urgente que dé certidumbre a los miles de jóvenes afectados por las fallas y posibles fraudes en el examen de ingreso a la licenciatura.

“Como ayer lo dije, la UNAM es una institución autónoma y ellos tienen que dar una solución a este problema que están enfrentando. Ojalá sea pronto para que los jóvenes, pues, tengan certidumbre aquellos que presentaron el examen. Y en lo que requiera la UNAM estamos para ayudar. El objetivo, pues, es que todas y todos los jóvenes tengan universidad. Jóvenes que no puedan entrar a la UNAM tienen la opción de la Rosario Castellanos, de las Benito Juárez y otras universidades que o planteles de estas universidades que estamos construyendo. Entonces, la UNAM tiene que tomar una decisión, tiene una comisión técnica que nombró el rector para poder dar una salida a este problema y ahí está el gobierno de México para apoyar en lo que se requiera”.

Sheinbaum Pardo urgió a esclarecer el tema para evitar que no se caiga en una falta de reconocimiento de la institución educativa, incluso enfatizó que si fue la empresa Territorium Life, la responsable, se actúe incluso penalmente, en caso de ser necesario.

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“Si hay algún fraude particular de la empresa que aplicó, pues que se tomen las medidas que se tengan que tomar, desde la propia universidad también. Si se tiene que llevar, el ayer lo dije incluso, un caso, si ellos consideran que hay un fraude mayor y que incluso es un caso penal, pues que ahí están las instituciones para que lo lleven. Lo importante hoy es darle la certidumbre a los jóvenes que aplicaron para o que hicieron el examen para entrar a la UNAM”.

La Jefa del Ejecutivo Federal consideró que pudo no haber una mala intención por parte de las autoridades académicas o la empresa, pero dijo, simplemente no se prepararon ante la tecnología actual.

“Podemos tener nuestra opinión, como universitaria, de qué es lo que ha venido ocurriendo en la UNAM. Pero ni siquiera es el momento para plantearlo. Lo que tiene que resolver la UNAM por el propio prestigio de la universidad y para certidumbre de los jóvenes es: ¿cómo se resuelve este problema hoy? Y hacerlo lo más pronto posible, porque no creo que haya habido mala intención de nadie, sino simplemente aplicaron un examen donde a lo mejor no pusieron de acuerdo con el uso hoy de la tecnología y de la inteligencia artificial, pues los controles suficientes para que no se pudiera hacer alguna trampa. Entonces, evidentemente nosotros estamos por la honestidad de todos”.

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De acuerdo al contrato suscrito entre la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y la empresa, se debía garantizar una “vigilancia efectiva y en tiempo real” durante la aplicación de las pruebas, además de contar con supervisores encargados de alertar sobre cualquier irregularidad, mientras tanto la Presidenta de México enfatizó que el gobierno federal seguirá trabajando para garantizar un espacio a los estudiantes en la educación superior del país.

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