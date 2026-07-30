Evita multas este viernes 31 de julio: CAMe revela qué vehículos no podrán circular en CDMX y Edomex

La CAMe confirmó el Programa Hoy No Circula para este viernes 31 de julio de 2026. Revisa qué vehículos descansan en CDMX y Edomex y evita sanciones antes de salir. IA

Si tienes pensado salir este viernes 31 de julio de 2026, es importante revisar el Programa Hoy No Circula antes de tomar el volante. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigente el calendario habitual para la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex), por lo que algunos vehículos deberán permanecer fuera de circulación para contribuir a reducir las emisiones contaminantes.

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas y, salvo que las autoridades anuncien una contingencia ambiental, el programa opera conforme al calendario semanal establecido por la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

¿Qué autos no circulan este viernes 31 de julio en CDMX y Edomex?

Para este viernes 31 de julio, el Hoy No Circula corresponde a los vehículos con las siguientes características:

Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

Asimismo, los vehículos con placas foráneas sin los permisos correspondientes también tienen restricciones de circulación en los horarios establecidos por la normatividad vigente.

En condiciones normales, los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte de emergencia y otras unidades contempladas en la normatividad, están exentos del programa.

¿Cuál es el horario y dónde aplica el Programa Hoy No Circula?

La medida se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Es importante recordar que el programa puede modificarse si la CAMe activa una contingencia ambiental, ya que en esos casos entran en vigor restricciones extraordinarias para otros vehículos, incluso algunos con holograma 0 y 00.

Antes de salir, conviene consultar los canales oficiales de la CAMe y la calidad del aire para confirmar que no exista algún cambio de última hora.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando corresponde descansar puede generar una multa equivalente a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, lo que implica costos adicionales por arrastre y resguardo.

Por ello, la recomendación es verificar con anticipación la terminación de las placas y el holograma de verificación de tu automóvil antes de iniciar cualquier recorrido.

Si durante el día la CAMe emite una actualización por mala calidad del aire o una contingencia ambiental, las restricciones podrían cambiar, por lo que es recomendable mantenerse atento a los avisos oficiales antes de conducir.