Muerte de Dafne en curso militarizado fue por asfixia, su mamá exige justicia

Dafne, adolescente de 13 años murió durante su estancia en un curso de la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas.

Luego de la muerte de la menor de 13 años de edad, Dafne Zapata Quintos, en Ciudad Madero, Tamaulipas, su madre, la señora Alejandra Quintos quien inicialmente se consoló pensando que l a muerte de su hija fue para salvar a otros menores , dio a conocer que luego de la autopsia de la adolescente su cuerpo habría presentado asfixia por inmersión.

Asimismo detalló que el cuerpo de la adolescente presentaba hematomas y signos de agresión física, por lo que el caso continua en manos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENAMM).

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Cómo ocurrió la muerte de Dafne

Dafne, menor de 13 años fue ingresada a un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz, solo unos días antes de su deceso.

El día 16 de julo fue la fecha fatal en que su mamá recibió una llamada de parte del personal de la academia indicándole la condición de su hija quien presuntamente había sufrido una baja de presión, sin embargo, por la noche nuevamente recibió una llamada para informarle que Dafne tenía tos y solo una hora más tarde le dieron la noticia de que ella se habría desmayado en la ducha y al asistirla pudieron constatar que ya no tenía signos vitales.

Al llegar a las instalaciones de la Academia, la madre de Dafne presenció como su hija era trasladada al SEMEFO.

Pese al apoyo de las autoridades del DIF, Alejandra Quiñones pidió en todo momento justicia para su hija, considerando en todo momento que su hija no tenía ningún padecimiento que pusiera en riesgo su vida.

¿Qué dicen los responsables de la Academia Militarizada?

Por su parte, el director de la Academia Militarizada aseguró “ni un rasguño en 36 años” han tenido, que la menor se habría desvanecido en la regadera, lugar donde perdió la vida.

“Niña aparentemente traía una dolencia que el doctor no supo detectar, nuestra enfermera no le dio nada raro, pero de repente se desvaneció en la regadera bañándose y ya no despertó”.

De su parte dijo, hay disposición y confirmó a medios que el dinero que la madre de la menor pagó por el curso le puede ser devuelto, toda vez que la menor solo estuvo cuatro días.

“Puede contar con nuestro apoyo, le podemos regresar lo que depositó solo lo ocupó cuatro días”.

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