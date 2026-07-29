Las bebidas virales del verano que puedes preparar en casa: cinco con alcohol y cinco sin alcohol para refrescarte

Mx - Bebidas refrescantes para el verano. / Counter

El verano sabe mejor con una bebida refrescante

Las altas temperaturas convierten cualquier bebida fría en un pequeño lujo cotidiano, pero este verano las redes sociales también han marcado tendencia con recetas que combinan colores llamativos, ingredientes frescos y presentaciones dignas de una fotografía. TikTok, Instagram y Pinterest han impulsado el regreso de clásicos de la coctelería, así como el auge de los llamados mocktails, bebidas sin alcohol que ofrecen el mismo sabor y estética de un coctel tradicional.

Además de ser una opción más económica que acudir a un bar o cafetería, prepararlas en casa permite personalizar los ingredientes, controlar la cantidad de azúcar y experimentar con frutas de temporada.

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Cinco bebidas con alcohol que siguen siendo las favoritas

1. Aperol Spritz

El icónico coctel italiano continúa siendo uno de los más fotografiados del verano. Su mezcla de Aperol, prosecco, agua mineral y una rodaja de naranja ofrece un sabor ligeramente amargo y muy refrescante.

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2. Mojito clásico

Hierbabuena fresca, limón, azúcar, ron blanco, hielo y agua mineral siguen siendo la combinación perfecta para combatir el calor. Es una bebida fácil de preparar y una de las más populares en reuniones al aire libre.

Mx - Mojito clásico. / Tetiana Shvets Ampliar

3. Piña colada

La mezcla de ron, crema de coco y jugo de piña nunca pasa de moda. Servida con abundante hielo, transporta inmediatamente a un ambiente tropical.

Mx - Piña colada / Steve Lupton Ampliar

4. Margarita de mango

Una variante del tradicional coctel mexicano que incorpora pulpa de mango congelado para conseguir una textura tipo frozen. El equilibrio entre tequila, limón y fruta la convierte en una de las favoritas del verano.

Mx - Margarita de mango. Ampliar

5. Tinto de verano

Muy popular en España, esta bebida mezcla vino tinto, refresco de limón o gaseosa, abundante hielo y rodajas de limón. Es ligera, refrescante y perfecta para las tardes calurosas.

Mx - Tinto de verano. / Cris Cantón Ampliar

Cinco opciones sin alcohol para toda la familia

6. Limonada de pepino con hierbabuena

Refrescante, ligera e hidratante. El pepino aporta frescura mientras que la hierbabuena intensifica el aroma y el sabor.

Mx - Limonada de pepino con hierbabuena. / Westend61 Ampliar

7. Pink Drink de fresa

Inspirada en una de las bebidas más populares de cafeterías internacionales, combina leche de coco, fresas, hielo y un toque de vainilla para obtener un resultado cremoso y colorido.

Mx - Pink Drink de fresa. / Westend61 Ampliar

8. Matcha frío con leche

El té matcha continúa siendo tendencia gracias a su sabor herbal y su aporte natural de cafeína. Preparado con leche y abundante hielo resulta ideal para quienes buscan una alternativa al café.

Mx - Matcha frío con leche. / Anne DEL SOCORRO Ampliar

9. Smoothie tropical

Piña, mango, plátano y yogur natural crean una bebida espesa, nutritiva y perfecta para el desayuno o una tarde calurosa. Puede complementarse con semillas de chía o coco rallado.

Mx - Smoothie tropical / Arx0nt Ampliar

10. Té helado de durazno y limón

Una receta sencilla que combina té negro, duraznos frescos, jugo de limón y hielo. Es una alternativa refrescante a los refrescos tradicionales y puede endulzarse al gusto.

Mx - Té helado de durazno y limón. / Tatiana Sviridova Ampliar

El secreto está en los ingredientes frescos

La popularidad de estas bebidas demuestra que no es necesario contar con utensilios profesionales para preparar recetas atractivas. La mayoría requiere ingredientes fáciles de conseguir y apenas unos minutos de preparación.

Ya sea con alcohol o en su versión sin alcohol, estas propuestas destacan por sus colores, sabores frutales y presentación, elementos que las han convertido en protagonistas del verano en redes sociales. Servidas con mucho hielo, frutas frescas y hierbas aromáticas, son una excelente opción para refrescar cualquier reunión o simplemente disfrutar de una tarde calurosa desde casa.

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