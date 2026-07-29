En medio de la polémica por su visa, Adán Augusto López reaparece en la Comisión Permanente

Como es ya una costumbre, el senador de Morena, Adán Augusto López evitó a paso veloz, el responder a la prensa si existe o no, un retiro por parte del gobierno de Estados Unidos, de su visa Adán Augusto o si se prevé que salga del Congreso próximamente.

Después de más de tres semanas sin pisar la Cámara Alta, este miércoles, el legislador pasó lista de presente para la Sesión Permanente.

“No doy declaraciones muchas gracias, no doy declaraciones”.

Sobre el tema fue cuestionado el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ignacio Mier, quien tampoco quiso entrarle a la ausencia del legislador y aseguró que no se les ha notificado nada relacionado con la visa.

“No sabemos…

-Pero ¿no le ha dicho nada sobre la visa, no hay información sobre eso?

-No no hemos sido notificados”.

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¿Qué dijo Morena sobre Enrique Inzunza?

Por cierto que el también coordinador de la bancada de Morena, fue cuestionado sobre el senador Enrique Inzunza, señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Ignacio Mier, enfatizó que Inzunza sigue en el Congreso y hasta el momento no hay un proceso en su contra.

“El senador Insunza está en funciones de senador de la República, como lo mandata la Constitución, derivado de una elección. No hay en este momento ni sentencia ni requerimiento de carácter judicial para que de manera unilateral el Senado de la República o la Mesa Directiva, en su caso, que tiene la representación legal, le pueda notificar en sentido contrario”.

Ignacio Mier, senador y coordinador de Morena Ampliar

¿Por qué Enrique Inzunza no asiste a las sesiones?

Mier Velazco, no supo ratificar a través de qué medio Inzunza sigue recibiendo sus dietas, y aclaró que para que pudiera ser sustituido y entrar su suplente, tendría que iniciarse un proceso en su contra.

“Nosotros estamos a la espera después de ya casi 100 días de que se presenten las pruebas y se inicie un proceso si es que fuera el caso y una vez que se dé el el en el proceso eh cabría la posibilidad de la licencia en tanto no exista eso nosotros no lo podemos hacer. El binomio propietario suplente solo se da para el caso de que haya una licencia. El grupo de senadoras y senadores de cada grupo parlamentario lo define el coordinador conforme a la estrategia temas agenda legislativa y es responsabilidad, yo lo decidí que por estrategia de grupo parlamentario no lo íbamos a hacer”.

Así mismo enfatizó que la determinación de que Inzunza no se presente a las sesiones es suya, sólo dijo, por estrategia.

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